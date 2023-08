lqteran@yahoo.com.mx

Los ciudadanos de a pie tienen mucha claridad de cuál es su camino para lograr su libertad política y social. Esto lo veremos en las elecciones presidenciales de 2024, donde el pueblo sabrá salir unido a consolidar el cambio democrático iniciado en 2018.

Los pobladores de este país se encuentran optimistas por el rumbo de bienestar para todos, que ha tomado el país. Este buen ánimo político no lo podemos ocultar. Solo los cenáculos de la oposición se aferran al pasado ominoso, lleno de corrupción y dilapidación de los bienes nacionales a favor de una minoría insaciable, con la complicidad de los gobiernos neoliberales que asolaron al país.

Con el cambio de régimen, en 2018, son notorios los cambios que se han producido en el territorio nacional. Los ciudadanos los reconocen como una realidad tangible, no pueden negarse, y apoyan con entusiasmo al gobierno de la Cuarta Transformación, porque sienten en su vida diaria los efectos de una buena gestión en el ámbito nacional, pese a lo tupido de la propaganda esparcida en los medios, radio, televisión y prensa, la cual aturde a los ciudadanos con sus denuestos e infundios a diario y a todas horas. Pero no hace mella en la conciencia de la ciudadanía, porque ésta está muy despierta y politizada, con mucha claridad sobre la realidad nacional.

La oposición derechista, lo hemos dicho y lo reiteramos, no tiene futuro en este país; lo estamos viendo en la serie de desfiguros que ha protagonizado el bloque de partidos tradicionales para nombrar a su candidato presidencial, recurren de manera ríspida a tratar de competir con una candidatura inventada, sacada de la manga, como dice la gente coloquialmente. La oposición demuestra un extravío extremo, al no ubicarse en la realidad política, piensan que con denuestos y sofismas van a embabucar a los ciudadanos. Solo demuestran estar totalmente fuera de la realidad, pues no han percibido que hay un cambio radical en la conciencia ciudadana, que les permite discernir con holgura qué es lo que conviene a sus intereses y quiénes representan lo contrario.

No es necesario darle muchas vueltas para tomarle el pulso al ambiente político que priva en la ciudadanía. Los ciudadanos ven con claridad meridiana cuál es la actitud que deben de asumir en la elección presidencial del próximo año; tiene bien claro cuál es su alternativa política, quién representa sus aspiraciones de progreso y bienestar. Desde luego que para nada sería la derecha: los partidos prianistas representan lo opuesto a los intereses de la mayoría de las clases sociales, están muy lejos de los más pobres.

Por eso enfatizamos: la inmensa mayoría de los ciudadanos ha comprendido, con plena certeza, cuál es el camino que los lleva a su emancipación y quiénes representan lo opuesto. Partiendo de esta realidad infalible el pueblo ha optado por el tramo más corto y por la vía del voto como medio para lograr su anhelado progreso, y hacia allá caminan los ciudadanos, sin ninguna duda, hasta alcanzar su liberación económica plena más temprano que tarde.

En este país la política ha dado un vuelco muy importante en favor de las clases más desprotegidas, y ese es un cambio reconocible que no va a detenerse hasta alcanzarse una vida mejor, una vida que por largo tiempo se les ha escamoteado a los débiles, a los olvidados por décadas por los gobiernos prianistas. Ha llegado la hora de atender la agenda ciudadana, sin cortapisas y, por fortuna, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sentado las bases para construir un México con bienestar social y con democracia. Sobre esos cimientos, los mexicanos se aprestan a edificar una sociedad más próspera y justa para todos. Lo hemos dicho y lo reiteramos, cuando las clases sociales se deciden a alcanzar su emancipación son invencibles, logran lo que se proponen, los obstáculos que se presentan los superan con la fuerza de la unidad que los caracteriza; por eso, afirmamos con certeza, el pueblo sabrá salir unido a dar la batalla electoral y cultural a favor de la continuidad del programa de la cuarta transformación. Afirmamos lo anterior, porque conocemos las heroicas luchas que es capaz de dar este pueblo por alcanzar sus objetivos.

Los ciudadanos de a pie tienen mucha claridad de cuál es su camino para lograr su libertad política y social. Esto lo veremos en las elecciones presidenciales de 2024, donde el pueblo sabrá salir unido a consolidar el cambio democrático iniciado en 2018.

Este país ha iniciado, desde 2018, una marcha indetenible por su desarrollo, y no se detendrá en tanto no logre consolidar plenamente sus objetivos de democracia y justicia social, que se ha echado a cuestas con decisión indómita.