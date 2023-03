¿Cuándo es válido que una autoridad intervenga en el ámbito de competencia de una institución autónoma? Idealmente, solo para corregir o fortalecer la función sustantiva. Es decir, para ampliar los derechos de los ciudadanos, o para enmendar fallas en el funcionamiento de la institución. Y así mismo, ningún órgano del estado debe interferir en la autonomía, si al hacerlo, trastoca la función sustantiva del organismo. En este sentido, me parece claro que la nueva ley de educación superior de Sinaloa, y los intentos del Congreso del estado para reformar la ley orgánica de la UAS, no violentan la autonomía de la institución, ya que estos no afectan su función sustantiva, que es la educación libre, científica y universal; y por el contrario, fortalecen su vocación, al homologar las normas universitarias conforme a los derechos humanos.

jorge.ibarram@uas.edu.mx -