Cuando nos referimos al optimismo que se palpa en el ambiente social, no exageramos; por el contrario, dada la realidad actuamos con prudencia, porque el estado anímico que se percibe en la ciudadanía es digno de destacarse, pero guardamos mesura, con la idea de que los ánimos políticos no se desborden y se mantengan dentro de la ecuanimidad. Aunque para la Oposición no existe esa palabra en su léxico, para ellos esparcir falsedades, sin tomar en cuenta que por burdas se revierten en su contra, lo perverso de sus infundios rebasa los límites de lo tolerable.

Nos referimos a las falaces campañas que esparce la Oposición contra el actual gobierno, un día sí y otro también, prácticamente por cualquier acción o tema relevante de la agenda oficial. Son tan viscerales que sus denuestos no tienen eco en la ciudadanía, que ha aprendido a leer y descubrir su retórica falaz. La última vez que medio les dio resultado ese tipo de campañas negras fue aquella de que “AMLO es un peligro para México”, financiada por los poderosos del País; pero, como estuvo acompañada de una masiva compra de votos y un enorme fraude electoral, el pueblo captó el tamaño de la falacia y aprendió que la derecha solo tiene la crispación y el odio como formas de propaganda.

Son lamentables, repito, estas permanentes campañas de desinformación, que tienen como norma denostar las buenas acciones del Gobierno. La gente aplica una lógica muy sencilla: si la Oposición ataca al Gobierno, es prueba que éste marcha por buen camino, defendiendo los intereses del pueblo. Se ha demostrado que las campañas de odio no hacen mella en la sociedad, los ciudadanos han entendido muy bien quiénes son sus adversarios históricos, jamás van a cambiar de parecer en apoyar el rumbo democrático, con ánimo de superar la problemática que afrontan cotidianamente.

En la presente etapa histórica de México, los ciudadanos están bien informados, leen y escuchan los medios, pero también se informan por las benditas redes sociales. Es muy difícil que en la actualidad a la ciudadanía se le manipule políticamente, están muy conscientes de la función social y política que tienen que cumplir con el País para consolidar su futuro.

Saben que los prianistas saquearon y endeudaron al País, sin importarles el bienestar de las mayorías. Por eso valoran el enorme esfuerzo que hace el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la actualidad para abatir la pobreza y aliviar la situación de los núcleos que por mucho tiempo fueron abandonados a su suerte. Hoy cuentan esos sectores de marginados con acciones ciertas, desde lo más alto del poder ejecutivo, en pos de alcanzar su plena redención.

El rumbo democrático que vivimos desde el 2018 trae aparejados profundos cambios que buscan construir una sociedad de beneficio para todos. Se busca el mejoramiento de la sociedad entera, no se trata de beneficiar a un sector determinado de la sociedad, el proyecto de la 4T, que prioriza a los pobres, es incluyente y busca la unidad de todos los mexicanos en un proyecto de país democrático. Se marcha con ánimo resuelto por el desarrollo de México, en general esa es la meta: mejorar la situación de los pobres, pero con miras al mejoramiento integral de la sociedad toda. Ahí radica la importancia de la cuarta transformación, un gobierno que lucha por integrar al mejoramiento a todos los núcleos sociales sin distingos.

Esas metas cada vez van ser más tangibles, conforme se avance en la concreción de los programas de infraestructura (el Tren Maya, la refinería Olmeca, el paso Transístmico, la red carretera, etc.). Todo eso, sin recurrir al endeudamiento externo. La propia realidad va a demostrar, frente a los ojos de toda la sociedad mexicana, ese rumbo de beneficio social. Por eso decimos que quienes se oponen a los cambios promovidos por la cuarta transformación no tienen futuro. La Oposición, nostálgica del viejo régimen, seguirá presentando pequeñas escaramuzas, pero sin fuerza social que los respalde, porque los ciudadanos están conscientes de que para la concreción de sus intereses el rumbo es el cambio social en marcha.

El pueblo despertó después de haber vivido en carne propia el despotismo y la corrupción de un régimen que duró 90 años en el poder, mediante el fraude y la simulación más inepta que se haya conocido en México.

El ambiente que se percibe en el pueblo es de optimismo político, los signos políticos son favorables al avance democrático en el panorama nacional, no se perciben obstáculos que obstruyan los cambios estructurales para el desarrollo.