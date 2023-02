En el curso de nuestra vida también nos extraviamos muchas veces, o no le hallamos sentido a lo que estamos experimentando, de ahí la fundamental importancia de encontrar un asidero firme que nos mantenga a flote y permita descubrir el sentido de lo que vivimos.

Ni la vida es un valle de lágrimas, como se reza en “La Salve”, ni tampoco es un paraíso donde todo es vida y dulzura. En efecto, “La vida es bella”, según el título de la película de Roberto Benigni, pero también tiene momentos de dolor. Sin embargo, a través de toda esta baraja de claroscuros es posible repetir con el famoso programa radiofónico de Mons. Fulton J. Sheen (quien falleció en 1979): “Vale la pena vivir”.

Por cierto, antes de continuar nuestra reflexión, conviene recordar una famosa anécdota narrada por él, con el riesgo de salirnos del tema: “Iba a dar una conferencia cuando me perdí en las calles de Filadelfia. Entonces, me acerqué a un grupo de niños que estaban jugando, y les pregunté: ¿Podéis decirme cómo se va al Ayuntamiento? Uno de los mayores me lo indicó, preguntándome a su vez: ¿Qué va a hacer allí? Voy a dar una conferencia. ¿Sobre qué? Sobre el modo de ir al cielo. ¿Te gustaría oírla? ¿Sobre el modo de ir al cielo? ¡Pero si ni siquiera sabe ir al Ayuntamiento!”

José Carlos Bermejo precisó: “Infundir esperanza no es otra cosa que ofrecer a quien se encuentra movido por el temporal del sufrimiento, un lugar donde apoyarse, un agarradero, ser para él ancla que mantiene firme, y no a la deriva, la barca de la vida. Ofrecerse para agarrarse, ser alguien con quien compartir los propios temores y las propias ilusiones, eso es infundir esperanza”.

¿Infundo y mantengo viva la esperanza?