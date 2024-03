Puede que Usted se encuentre satisfecho con los candidatos que tenemos o puede ser que no lo esté, sólo le recuerdo que estos son los que tenemos, no hay más y de uno de ellos saldrá el ganador.

El día tan esperado para muchos ha llegado, un día lleno de ilusión, ganas de trabajar, esperanza y nervios, el día del inicio de las campañas, sí, aunque Usted no lo crea, las campañas apenas iniciaron el 1 de marzo del presente año y terminarán el próximo 29 de mayo, por lo que tenemos 89 días de campañas.

¿Qué es una campaña? Ya lo hemos definido en este espacio, pero vale la pena hacerlo de nuevo. Según el artículo 178 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes para la difusión de sus respectivas plataformas electorales, programas de acción y plan de gobierno, esto con la finalidad de obtener el voto de la ciudadanía, comprendiendo dos actividades: la primera, actos de campaña, y la segunda, propaganda electoral.

Para el caso de actos de campaña, debemos entender que son las reuniones públicas, la asistencia a debates, asambleas, visitas domiciliarias, marchas, promociones en medios, entrevistas y anuncios en vías públicas, entre otros. En el caso de propaganda electoral entendámosla como escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones en audio y video, proyecciones y expresiones que se producen y difunden con el propósito de presentarlos ante la ciudadanía con la finalidad de solicitarles su voto el día de la elección.

Serán 89 días para que alrededor de 98 millones de personas elijamos más de 20 mil cargos, por lo que estamos ante el proceso electoral más grande en nuestra historia. Volviendo a los puestos de elección popular, sin duda la joya de la corona es la elección presidencial, la cual se disputa entre dos mujeres y un hombre. ¿Será que nuestro País será gobernado por una mujer por primera vez en su historia? Puede ser, ya que actualmente son las dos candidatas más fuertes, pero recordemos que esto no está definido.

Donde sí hay definiciones es en prácticamente todos los partidos, por lo que ya podemos empezar a estudiar o analizar los candidatos para conocer sus propuestas, lo cual es obligación de nosotros los ciudadanos, claro, esto de acuerdo con lo que los candidatos nos ofrezcan.

Puede que Usted se encuentre satisfecho con los candidatos que tenemos o puede ser que no lo esté, sólo le recuerdo que estos son los que tenemos, no hay más y de uno de ellos saldrá el ganador.

Ha llegado, en lo personal, el momento de hacer un acto de fe y esperar propuestas, debates, intercambio de ideas, siempre de manera respetuosa, pero también de nosotros como ciudadanía no caer en nada que no sea lo anterior y exigir más, preguntar más, que no solamente nos digan qué piensan hacer cuando lleguen (si es que llegan) a ocupar el cargo, sino que nos digan ¿cómo?, ¿cuál será el plan a seguir?, ¿etapas?, y si no es capaz de responder esas sencillas preguntas, dudemos entonces de lo que promete, porque si de algo se encarga la vida, es de enseñarnos que no solamente deseando las cosas éstas aparecen, sino que hay que hacer algo a cambio para merecerlas.

PD. Esperemos que al final de estas campañas nos encontremos más unidos como país... esperemos.