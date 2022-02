Es como descubrir el agua tibia el hecho de darse cuenta que Enrique Inzunza Cázarez es la mano dura del gobierno que encabeza Rubén Rocha Moya. Planteado así, a botepronto y con la alevosía de la ausencia de réplica, el tema da para el morbo público, aunque el debate profundo debería centrarse en si la actuación del funcionario será para hacer valer la ley que conoce como la palma de su mano, o caerá en la tentación de mancharse las manos de sangre, en la cual sucumbieron algunos políticos que en el pasado ocuparon el mismo cargo.

Lo que no debe suceder, nunca más, es el estrépito de la bala silenciando a aquel que quiso proponer una idea, defender una postura o únicamente exponer un modo distinto de pensar.

Vamos a empezar a oír cosas que muchos no se atrevieron a decir antes. Algunas veces será la sociedad civil que toma confianza para hablar al considerar que llegaron el momento y las libertades para desterrar los miedos que traban las voces. En otras ocasiones el ruido evidenciará el crujido de la rama donde anidaron plácidamente tantas perversiones, talada por fin con el serrucho de la ley.

Claro que los intereses afectados reaccionarán conforme el tamaño de los privilegios ilegítimos perdidos. Para ningún Secretario de Gobierno la función que le toca realizar ha sido miel sobre hojuelas. Y no es que ninguno de ellos haya tenido que tomar decisiones trascendentes sino la diferencia está en llevar las asepsias hasta las últimas consecuencias sin que ello signifique cercenar vidas, afectar a inocentes o meter la ley en el rasero de las perversidades.

Reverso

El lado placentero

Es que también hay funcionarios en el Gabinete estatal que se sacaron la cundina sexenal al no meterse nadie con ellos, ni sudar por calenturas ajenas. Miren: Alejandro Higuera Osuna, secretario particular del Gobernador Rubén Rocha, fue asignado a representar al Gobierno del Estado en la realización del Carnaval de Mazatlán. ¡Qué mano dura ni qué nada! ¿Por qué a él no lo critican, aunque sea por envidia?