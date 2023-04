Lo que sí es muy evidente es que la carrera por la candidatura de Morena se ha intensificado, incluso pareciera que son los únicos que juegan, porque la Oposición solo baila al ritmo de AMLO y sus morenos, aunque para los odiadores del vástago de Macuspana, los que dicen que la enfermedad solo es un montaje, la comedia amloliana solo intenta detener desesperadamente su estrepitosa caída de popularidad cuyos efectos se extenderían hasta 2024.

No es recomendable hacer política cuando la ira domina y cuando el odio inunda mentes y corazones, pero lo cierto es que México nada en odio cuando se habla de la cosa pública. Nada parece detener el odio y menos en la era de las redes sociales donde millones dicen impunemente lo que se le antoja. No es demasiado atrevido afirmar que nunca la condición humana -y no tan solo México- se había desnudado sin recato moral alguno.

Ya sabemos que el Presidente goza de AMLOvers, pero también padece AMLOhaters; sin embargo, su más reciente contagio de Covid-19 desató más odio que nunca. Le desearon con fervor su muerte. Otros dijeron que su enfermedad era una farsa, un mero invento para distraer la agenda política desfavorable o para levantar su aceptación, según ellos, en franca caída.

La opinión pública siempre será contradictoria. Mientras unos opinantes reconocidos e influyentes en los medios tradicionales decían que el Presidente estaba seriamente enfermo y especulaban con su relevo, otros, sobre todo en redes y plataformas, decían que todo era una invención de López Obrador y su equipo propagandístico con el fin de fortalecer su alicaída popularidad. No dejaba de ser cómico que, sobre todo los segundos, como reencarnación de Nostradamus, predecían lo que sucedería en los días subsiguientes.

Vaya, hasta parecía que estos adivinadores eran del cuerpo médico del tabasqueño y del grupo de asesores más cercanos al Presidente.

En fin, en la era digital toda irresponsabilidad es posible.

Adán Augusto López recibió en bandeja de plata una enorme palanca para subirlo de popularidad al relevar al Presidente en las mañaneras, pero sus participaciones no han sido nada brillantes y quizá no le sumen nada en las próximas encuestas.

Según el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna del jueves anterior, la salud del Presidente no es grave pero sí exigente de descanso, mejor dieta y mayores cuidados, al ser él fiel de la balanza, y único compositor y batuta de la música morena, los ritmos políticos se aceleran y para julio ya estaría lista la convocatoria morenista para las candidaturas del próximo año.

De ser así, los tiempos se le acortan a don Augusto y el Presidente hace todo lo posible por levantarlo, exigiendo a los gobernadores de Morena, como lo vimos en Sinaloa, que apoyen sus actos.

Esto no quiere decir, sin embargo, que Andrés Manuel López Obrador ya se haya inclinado definitivamente por él, aunque es indudable que le guarda sus mayores consideraciones, sino que, en un escenario electoral potencialmente muy disputado y cuando todavía falta más de un año para las elecciones, es vital mantener varias cartas, o corcholatas en la jerga amloísta, para evitar un mayor desgaste de ellas.

Se ve muy cuesta arriba que el paisano del Presidente se acerque a las preferencias que tienen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, no tiene carisma ni las tablas suficientes, a pesar de su cargo, para remontar, pero AMLO le sigue poniendo la espalda.

Por cierto, hablando de carisma, no podemos decir que Sheinbaum y Ebrard deslumbren con su personalidad, no son buenos oradores, no electrizan a nadie, ni destilan simpatía espontánea entre las masas, pero nadie puede negar que ambos son personas de gran inteligencia y preparación académica, algo no muy común en la política mexicana contemporánea (tan solo veamos los líderes de la Oposición partidaria y démonos cuenta).

Claudia Sheinbaum, quien visita Sinaloa este fin de semana, es una mujer singular. Sus críticos dicen que su único mérito de ser precandidata es porque así lo desea López Obrador. Dicen que es seca, nada elocuente ni simpática. Es, simplemente, afirman, una protegida del señor de Palacio Nacional. Que no ha gobernado bien la Ciudad de México. La muestra es, sostienen, que por su culpa Morena perdió varias alcaldías y diputaciones en 2021.

Y sí, la Sheinbaum no es una gran tribuna ni hipnotiza a las masas, pero nadie se puede sostener tanto tiempo en el primer lugar de las encuestas si no genera confianza, convencimiento.

Quizá sea su sencillez, ecuanimidad, firmeza, lo que convenzan. Quién sabe cuántos mexicanos tomen en cuenta su inteligencia y preparación académica para tener una opinión favorable de ella, no cualquiera es Licenciada en Física y posee un doctorado en Ingeniería, pero para algunos sectores de la sociedad esto debe ser muy importante.

Y, quizá algo más importante que lo anterior: es una mujer que, en tiempos de enormes desventajas y barruntos para ellas, puede lograr grandes cambios y corregir rumbos en la sociedad mexicana. Una mujer con su inteligencia y temple no puede ser títere de nadie.