Jugando vencidas

Si no fuera grave la situación lo invitaría a sacar las palomitas y disfrutar la función de juego de vencidas entre “El Químico” y el PAS. Está divertida la cosa.

Se corren apuestas sobre quién va a salir vencedor, aunque le recomiendo no apostar a favor del “Químico” porque le están dando hasta con la cubeta.

Ambas partes revelan lo que son: políticos que ponen sus intereses por encima de los intereses de los ciudadanos.

Se entiende que el PAS quiera obligar al Alcalde a cumplir los acuerdos que ya habían tomado. Se ve muy mal “El Químico” rajándose y echándose para atrás, pero ¿a poco no lo conocían? ¿A poco no se la esperaban? Traicionar y rajarse está en su naturaleza.

Al margen del pleito en el lodo que se traen Alcalde y PAS, desde el punto de vista jurídico y al menos en mi interpretación muy personal, los caminos seguidos por el PAS y el Alcalde son ilegales.

De entrada, hay que entender que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Gobierno Municipal (LGM), el Ayuntamiento está integrado por el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y los regidores.

El Presidente Municipal no es el Ayuntamiento y solo es el órgano ejecutivo de los acuerdos tomados en sesiones de Cabildo. Vaya, el que manda es el Ayuntamiento, no el Alcalde.

Eso sí, el artículo 26 de la LGM es muy claro al señalar que, el Ayuntamiento como órgano colegiado no puede desempeñar funciones del Alcalde y viceversa. Uno no puede andar de metiche en funciones del otro.

En cuanto al nombramiento del Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal y el Oficial Mayor, los artículos 38, fracción I de la LGM y 43 del Reglamento de Gobierno (RG) son precisos y dicen que el único facultado para nombrar a esos funcionarios, es el “Ayuntamiento”.

Aunque le duela, al “Químico” solo le alcanzan sus facultades para “proponer” a esos funcionarios, pero su “propuesta” puede ser rechazada en el Cabildo.

El artículo 130 del RG, exige que la aprobación de las propuestas del Alcalde en torno a los funcionarios mencionados debe contar, al menos, con las dos terceras partes del Ayuntamiento.

Es decir que, si el Alcalde no cuenta con las dos terceras partes de los votos válidos en el Cabildo, el suyo, el del Síndico Procurador y el de los regidores, sus propuestas no pasan.

Contra lo que “El Químico” piensa en sus fiebres de poder, él no tiene facultades legales para nombrar Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, ni Oficial Mayor “provisionales”.

Pero tampoco tienen esas facultades los regidores si el Alcalde no hace las propuestas, como en este caso así sucedió.

Los regidores cuentan con más poder que el Alcalde, pero siempre y cuando, para ciertos casos, sean al menos las dos terceras partes del Ayuntamiento.

Saque cuentas, sumando al Alcalde, al Síndico Procurador y a los regidores ¿cuántos integrantes del Ayuntamiento tenemos? ¿Cuántos son las dos terceras partes?

Este último dato es importante ya que, ese número es el que necesita el Alcalde para sacar adelante las propuestas atoradas de los tres funcionarios públicos pendientes y también es el número que necesitaban los regidores que convocaron a sesión extraordinaria del Cabildo, donde nombraron a tres funcionarios.

Hasta donde sé, los regidores no cuentan con las dos terceras partes y, siendo así, la convocatoria que lanzaron es ilegal de acuerdo con el artículo 76, B) del RG y también son ilegales los acuerdos tomados.

Y aunque el Alcalde no tiene facultades legales para nombrar a los funcionarios “provisionales” , tampoco los regidores tienen facultades para siquiera convocar (menos votar) a la sesión extraordinaria de Cabildo que llevaron a cabo, entonces, ¿dónde estamos parados?

Una vía es que, como “El Químico” se aventó la puntada de declarar como “sesión permanente” en la que se armó el relajo, los regidores del PAS y sus aliados, continúen con esa sesión y le exijan al Alcalde que presente sus propuestas de los tres funcionarios pendientes.

Ya no necesitan convocatoria porque ya se llevó a cabo, la sesión se inició, es permanente y no ha sido clausurada.

Si el Alcalde no asiste a la sesión “permanente” y no presenta sus propuestas, los regidores, ahora sí por mayoría, pueden tomar las decisiones que estimen adecuadas conforme al artículo 51 del RG, para “observar la buena marcha de los ramos de administración municipal” y ahí sí, que arda Troya.

Además, si “El Químico” se niega a presentar sus propuestas, estaría faltando a sus obligaciones legales y abriendo el camino para que los regidores o incluso cualquier ciudadano, pueda solicitar al Congreso del Estado un juicio político contra el Alcalde o que le “suspendan” el mandato o, en otras palabras, lo separen provisionalmente de su cargo mientras deciden si lo destituyen definitivamente.

Los dos bandos están mal asesorados jurídicamente, pero el PAS tiene mejores posibilidades de replantear su estrategia legal, eso sí, si se apoyan en buenos abogados.

Ah, y que no se les vaya a ocurrir apoyarse en el sobrino del ex Alcalde que acaba de refugiarse en sus brazos. Ese no sirve para nada y es más malito que un machucón de dedos.

Ahí verá usted si le quiere entrar a presentar la solicitud ante el Congreso del Estado para que tome cartas en el asunto o esperamos pacientemente a que se pongan de acuerdo, aunque sea a regañadientes.

Como dije en otra colaboración, en este trienio, los fuertes son los regidores del PAS y sus aliados. ¿Al “Químico”? Ya lo empezaron a cachetear y lo van a poner en su lugar. Va a terminar soltando lo que tenga que soltar.

Eso sí, aún con acuerdos, las dos partes no van a confiar en ellas y se traicionarán y picarán los ojos a cada rato y si no, al tiempo.