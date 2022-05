Juicio político e impunidad

Podemos pensar que la muerte del periodista deriva de su oficio, no podría afirmarlo, tampoco negarlo, lo que, si me atrevo a señalar, es que el asesinato de cualquier persona tiene implícita la palabra impunidad, impunidad de que la persona que lo hace (u ordena hacerlo) no sentirá el castigo de la ley y ese es un problema que no logramos erradicar como sociedad, los ataques a la prensa y los aumentos en feminicidios y desapariciones nos lo confirman. Descanse en paz, el noveno periodista asesinado en lo que va del año Luis Enrique Ramírez Ramos.

El juicio político del Presidente Municipal de Culiacán sigue: esta semana el asunto continuó dando de qué hablar, ya que el Alcalde acudió al Congreso del Estado para señalar que el expediente que se le había proporcionado estaba incompleto, acudió junto con un notario para que diera fe del hecho. También esta semana quien fuera su abogado renunció (según el Alcalde por presiones ejercidas hacia su persona) por así convenir a sus intereses y el Presidente Municipal nuevamente acudió al Congreso, donde manifestó que el Congreso no le quiso recibir documentos entre los que se incluía el nombramiento de su nueva defensora, lo cual consideraba que era un abuso y lo dejaba en estado de indefensión, al final después de mas de dos horas le recibieron la documentación. De manera breve, veamos lo que dice nuestra Constitución sobre el juicio político, el Artículo 132, señala que pueden ser sujetos de juicio político: el Gobernador, los diputados locales, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, los secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo, los jueces de Primera Instancia, así como los titulares y directores, o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos que integren, la Administración Pública paraestatal, así como los titulares de los órganos constitucionales autónomos, presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores de los ayuntamientos. La misma Constitución en su Artículo 133 señala que las causas para motivar la instauración del juicio político son: la violación grave a disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Constitución Política del Estado, o a las Leyes que de ellas emanen; el manejo indebido de fondos y recursos del Estado o de la Federación; y los ataques a la libertad electoral, así como, los actos u omisiones que señalen las leyes de la materia. ¿Conoce alguna autoridad que caiga en alguno de los supuestos? ¿Alguien que viole gravemente la disposición expresa de la Constitución Política? ¿Ataque la libertad electoral? ¿No? Yo tampoco. En lo jurídico poco podemos decir, sin conocer el expediente, reiteramos lo dicho la semana pasada, el juicio deriva legalmente “al parecer” por el actuar del Alcalde en el tema de las viudas de policías, no aplicación del descuento en el pago del agua y algunas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin duda un tema que dará para más y tendremos que abundar en él, ya que aun cuando el plan era que el día de hoy hablábamos solamente sobre este juicio político, resulta imposible no señalar el lamentable fallecimiento del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos, noticia que trascendió el pasado jueves, día en que familiares reconocieron un cuerpo que horas antes había sido encontrado al sur de esta ciudad, trascendió también ese día que horas antes había sido privado de su libertad. El Gobernador del Estado, la Fiscal del Estado y Gobierno Federal han condenado el asesinato del periodista y todos desde el ámbito de sus facultades han señalado que buscarán esclarecer la muerte del periodista. No tuve el gusto de conocerlo, me tocó leer sus colaboraciones, algunos compañeros llegaron a escribir en su portal de noticias, sin duda un golpe al gremio periodístico y a la sociedad en general que al igual que muchos espero no quede en un caso más. Podemos pensar que la muerte del periodista deriva de su oficio, no podría afirmarlo, tampoco negarlo, lo que sí me atrevo a señalar es que el asesinato de cualquier persona tiene implícita la palabra impunidad, impunidad de que la persona que lo hace (u ordena hacerlo) no sentirá el castigo de la ley y ese es un problema que no logramos erradicar como sociedad, los ataques a la prensa y los aumentos en feminicidios y desapariciones nos lo confirman. Descanse en paz, el noveno periodista asesinado en lo que va del año Luis Enrique Ramírez Ramos. PD 1. “Yo siento el peligro inminente de que soy el que sigue, porque hay un patrón en cuatro asesinatos recientes en el que yo encajo”. Luis Enrique Ramírez Ramos en el 2015. PD 2. Se cumplió un año de la tragedia de la Línea 12.