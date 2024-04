En Japón los inviernos son crudos, hay épocas del año en donde no se puede cosechar, ni producir, ni recolectar, ni nada. La naturaleza pone retos y por eso todos deben hacer lo que individualmente les corresponde para pasar los momentos difíciles para la temporada de escasez. Trabajar colaborativamente es el secreto para sobrellevar las vicisitudes, que forman parte de la vida misma.

Llegó a tiempo como los japoneses, ya antes había dicho que la puntualidad es algo que ayuda mucho en la disciplina personal. Que es una manera de medirte a ti mismo y demostrar respeto por los demás. Con el tiempo no hay relativismos, o llegas a la hora, o no llegas a la hora. Alejandro Kasuga, es así, un empresario nikkei, es decir, un hijo, nieto o bisnieto de padres o abuelos japoneses, nacido en América, pero con profundo amor y respeto por la cultura del sol naciente.

Al micrófono habla un hombre amable, sin pretensiones de erudito. Es más bien la charla de un amigo que te cuenta, con lujo de detalle, las diferencias entre dos culturas, entre dos formas de ver la vida. ¿Qué hacen los japoneses para lograr los mejores estándares de calidad en sus servicios y productos? ¿Cómo se pueden mejorar los procesos de una empresa para avanzar en la productividad? ¿Debe importar el sentir de los empleados en la toma de decisiones de los jefes? ¿Es cierto que la empresa gana más cuando comparte generosamente con la comunidad donde se asienta?

Había preguntas y sus respuestas provocaban reflexiones y más preguntas del público que se conectaba para seguir una conversación que el radio hace posible. Como en los viejos tiempos de la comunicación radiofónica los escuchas felicitaban al invitado, y venían más y más preguntas. No eran solo los empresarios queriendo saber “el secreto del éxito”, sino también de empleados y trabajadores interesados en aprender, cómo se puede mejorar para mantener la fuente de trabajo.

En Japón, cuando una empresa contrata a un empleado lo hace pensando a largo plazo. Invertirá en su capacitación, tendrán un esquema justo de pagos y prestaciones, y verá por él como si fuera de la familia, porque tener un empleado es como tener un hijo. En contraparte, el empleado genera un compromiso casi filial, nace por gratitud una lealtad única con su empresa, se pone la camiseta con orgullo porque forma parte de algo que le dará el sustento para él y si es el caso para su familia, por mucho tiempo, hasta permitirle un retiro digno.

Kizukai es conciencia hacia los demás, es pensar que todo se puede mejorar. Hacer las cosas bien, conscientes de que nuestras decisiones y acciones siempre afectarán positiva o negativamente a nuestra familia, empresa, comunidad, país y más allá de nuestras fronteras -parafraseando a mi estimado amigo Armando Ojeda-.

En Japón los inviernos son crudos, hay épocas del año en donde no se puede cosechar, ni producir, ni recolectar, ni nada. La naturaleza pone retos y por eso todos deben hacer lo que individualmente les corresponde para pasar los momentos difíciles para la temporada de escasez. Trabajar colaborativamente es el secreto para sobrellevar las vicisitudes, que forman parte de la vida misma. Por eso cuando un terremoto los sacude o un tsunami los golpea, los japoneses salen con palas en mano a limpiar y reconstruir su entorno, no buscan en la desgracia la justificación para saquear un comercio, ni tomar lo que no es suyo. Por el contrario; limpian, ordenan, reconstruyen y siguen para adelante.

¿Cómo lo logran? Educación y formación en la cultura de la corresponsabilidad cívica. La educación en la infancia, continúa desde el preescolar hasta la universidad formando individuos plenamente conscientes en el sentido de la responsabilidad para cuidar de ellos mismos, los demás y el espacio donde se vive. Lograrlo no fue un proceso sencillo o de corto plazo, los valores de Kizukai tienen vigente más de 400 años y otros cientos más de antecedente. Se terminó el programa, Alejandro se tenía que ir a dar una charla con empresarios, se despide amable, nos regala un libro, lo dedica y sigilosamente, con la velocidad y gracia de un ninja en silencio, deja en mi lugar la elegante pluma de tinta negra con la que firmó los obsequios. Luego le seguimos...