contacto@baculiacan.org.mx

Hace algunos días, en Culiacán Sinaloa se presentó una situación poco usual, más de 180 colonias del sur de la ciudad se quedaron sin agua potable por varios días, ocasionado por un problema en tuberías que abastecen de agua a la población.

Se tiene pocos antecedentes de situaciones de esta índole donde afectase a tantas colonias tantos días. Esta situación generó en los primeros días, una escasez de agua potable y sobre todo para consumo humano en los establecimientos comerciales. Generando un gran pánico dentro de la población afectada. Para su fortuna, la escasez de agua no afectó a toda la ciudad.

Los que nos lleva a hacernos la siguiente interrogante; si este caos se generó por la escasez de solo algunos días ¿Qué pasaría si la escasez se prolonga por algunas semanas, o peor aún, por meses? La población tal vez no hayamos generado tanta conciencia sobre el agua y su cuidado, hasta hoy que nos afectó literalmente en nuestros hogares.

La escasez de agua ocasionada por la falta de lluvia, es una preocupación de cada año del sector agrícola Sinaloense. Este 2023 se vislumbra un panorama muy poco alentador comparado con años anteriores, las lluvias no han llegado a las presas y hay un gran déficit comparado con el 2022.

Además de la afectación ya mencionada a la población por la falta de lluvias, hay una gran afectación a la economía del estado si no llegase a desarrollarse el ciclo agrícola venidero, son incuantificable las afectaciones que habría en diferentes sectores económicos además del agrícola si no llueve lo suficiente en las próximas semanas.

Además de dichas afectaciones y por si fuese poco, nuestra organización sería una de las más afectadas por esta situación, ya que, al no haber agua suficiente, no se siembra tanta hortaliza y por consecuencia, no se donaría los miles de toneladas que dona el sector hortícola cada año al Banco de Alimentos de Culiacán.

Las presas en Sinaloa están, según el último informe de Conagua, a un 29 por ciento, lo que significa un 42.2 por ciento menos con relación al mismo periodo del 2022. Esto es, un déficit de 6586 Mm3.

Más de mil toneladas de hortaliza a nuestra organización y más de 80 mil personas beneficiadas están en juego si no llegase a llover lo suficiente. Esperamos que las lluvias lleguen al estado, que la temporada agrícola se desarrolle con normalidad, que nuestros aliados horticultores puedan desarrollar sin menor problema su temporada agrícola, que las donaciones fluyan como todos los años a nuestra organización y que el agua no escaseé a la población.