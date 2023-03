Todos hablaban de lo peligrosa que era cuando agarraba coraje contra alguien.

El hecho de que fuera una señora muy mayor, o que seguramente sufriera de alguna enfermedad crónica y que la faltara una pierna, no era impedimento para ser víctima de los rumores.

Pero tampoco era algo que algún niño pudiera dudar, sobre todo porque cualquiera podía escuchar sus gritos, sus maldiciones y una lista de palabras altisonantes que daba miedo.

Crecí en un lugar en donde había tres abarrotes a menos de 50 metros, y uno más alejado, como a 200 metros, que se volvía la última opción para buscar alguna petición que mi madre necesitara.

Lo peor de tener que tomar esa opción era que los precios siempre estaban más elevados y que había dos caminos para llegar, uno largo que además tenía el inconveniente de obligarse a pasar por la calle principal de la colonia y donde pasaba el camión urbano, por lo que siempre era un peligro para cualquier menor; y otro más corto, pero éste incluia pasar por enfrente de la casa de la bruja.

Doña Bertha, esa mujer morena, de facciones cadavéricas, pelo ondulado, corto y cano, muy delgada y de mal carácter, vivía en una casa en obra negra, cuya entrada de perdía en un grupo de pedazos de escombro y piedras acomodados como cerca de su casa, y una vegetación que impedía mucho la visión hacia adentro, pero que era evidente que ofrecía una sombra fresca, sobre todo en los días de verano.

La señora siempre fue mal atendida por sus hijos, según entendí eran su única familia, pero que tenían problemas de adicciones y eran capaces de robar y asaltar.

El mayor era el más cagazón, un tipo robusto, bravucón, que le quitaba el dinero a cualquier menor que pasara por el lugar.

Una vez me negué a darle el dinero de la feria de un mandado que me había encargado mi madre y me disparó con un rifle de postas, lo que me dejó un pequeño agujero en la espalda, cerca de mi hombro derecho.

Doña Bertha se las arreglaba para salir por las mañanas de su casa y acostarse en una hamaca o un camastro debajo de los arboles de pingüica. Otras veces se las arreglaba para estar más cerca de la entrada, en las piedras, para pedir ayuda, pedir comida o incluso agua.

Una vez una de mis tías que vivía cerca de mi casa me mandó a ese abarrote, el más alejado, y tuve que pasar por la casa de doña Bertha.

Apenas me iba acercando cuando escuché con escalofríos su voz.

“Mijo, por favor ven”, dijo con un tono aletargado.

Seguí unos pasos, ignorándola, pero insistió.

Regresé con una sensación fría en el cuerpo por el miedo que tenía de acercarme, por los rumores, por lo culeros que yo sabía que eran sus hijos, y porque me podría embrujar de alguna manera.

Con valor, y siguiendo la educación que me dieron mis papás, obligado respondí y me acerqué.

Doña Bertha ya empezaba a quedar ciega, me miró con esos ojos hundidos, de color casi plomizo oscuro, su nariz aguileña, puntiaguda pero corta, con la piel de las mejillas como si se le estuvieran derritiendo; estaba en un camastro, con sábanas blancas, pero olía mal, a guardado, a orines, a hacinamiento.

“¿Qué se le ofrece?”, le pregunté.

“¿Ay, mijo, podrías decirle a tu mamá que si me puede regalar comida?”, dijo.

“Ah, un poquito de agua”.

Le comenté que iba de camino a la tienda, que de regreso iría a buscar algo de lo que me pidió.

Con malestar en el estómago, me apuré al mandado y regresé con mi tía para contarle lo que me pasó.

Me miró con mucha incredulidad primero.

“¿La bruja te habló?”, me preguntó.

“¿Ella te pidió cosas?”.

Le respondí y rápidamente sacó caldo con albóndigas de su refrigerador para calentar y llenó un bule con agua fresca que sacó de una jarra amarilla de plástico.

En minutos regresé con la comida y el agua, y con el mismo miedo me acerqué.

Doña Betha tomó un trago de agua casi con desespero y abrió el bote con tapadera donde venía la comida. Apenas la olió y comenzó a comer, junto con unas tortillas que también echó mi tía.

Por unos minutos pude mirar su casa, casi derrumbándose.

Apenas pude dar un vistazo a su sala, con fotografías viejas colgadas, con recuerdos llenos de polvo en muebles de madera corriente y algunos manteles percudidos por el tiempo y la humedad debajo de figurines de vidrio o cerámica.

Decenas, quizás un ciento de recuerdos, de cosas apiladas y viejas o descompuestas, evidencia de una vida en familia que con el tiempo se marchitó y desapareció.

“¿Tú también has escuchado que me dicen bruja?”, me preguntó.

“Sí”, le dije con un volumen muy bajito.

“Ah, pues muchas gracias por la comida, a ti no te voy a embujar”, dijo haciéndose la graciosa.

“Gracias”, le dije.

“Luego pasas por los cazos”, me recordó.

Conforme pasó el tiempo, le perdí el miedo.

Cuando pasaba por su casa, para ir a la escuela, le gritaba que no podía ayudarla.

Además como yo sabía que se estaba quedando ciega, eso lo aprovechaba para pasar más retirado y saber que no me reconocería.

Otro día que pasé a un mandado, doña Bertha de nuevo me llamó de nuevo con esa voz hechizada, melancólica, triste y solitaria.

“Mijo, por favor ven”, gritó.

Yo, apurado, decidí ignorarla.

Unos días después supe que murió ahí afuera de su casa y los últimos recuerdos de esa vida en famila se fueron con ella.