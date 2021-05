Otro fin de semana desafortunado para Rubén Rocha Moya, exactamente en la recta final del proceso electoral, tendría que tener, como lo tuviese para cualquier otro candidato, una consecuencia negativa en la campaña del aspirante a Gobernador postulado por Movimiento Regeneración Nacional y ¿todavía? por el Partido Sinaloense. Sería simplista determinar a estas alturas que en Sinaloa existe un elector enajenado que pueda ser inducido por la propaganda triunfalista a perdonarlo todo, a legitimar lo que siempre ha condenado por ser irregular.

Quien sabe por qué motivos, la configuración ética del Rubén Rocha que se ganó el respeto de los sinaloenses continúa en la racha de descuidar lo fundamental por atender lo superficial. Antes de ser formalmente el candidato de Morena a Gobernador había dicho que en tal proyecto no cabía la búsqueda del poder a costa de lo que sea, sin embargo, cada día se le nota maniobrando más en sentido opuesto. En el lapso de tres días, de jueves a sábado, reforzó la marcha hacia el desatino.

En esas 72 horas ocurrió que Rocha Moya no quiso o no pudo rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa de aquel secuestro del cual él mismo le atribuyó la autoría al Partido Sinaloense; recibió también el certero golpe del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desbarata parcialmente la alianza Morena-PAS y, por si fuera poco, la investigadora del tema de delincuencia organizada, Anabel Hernández, reiteró la hipótesis de la injerencia del Cártel de Sinaloa en la campaña rochista, afirmando tener datos de una reunión entre el candidato y el jefe de la organización del narcotráfico.

A 12 días del cierre del proselitismo electoral a Rocha se le están cayendo cosas que se creían muy bien amarradas. Sus dos coordinadores de campaña, Alejandro Higuera Osuna y Héctor Melesio Cuén Ojeda, incurren en errores garrafales que no concuerdan con la estrategia de presentarlo con una ventaja de hasta 30 puntos sobre el candidato de la alianza Va por Sinaloa, según el diario Reforma y el periodista Carlos Loret, a quienes el Presidente Andrés Manuel López Obrador descarta como informantes confiables.

Algo está pasando en ese “cuarto de guerra” donde los misiles están explotando en las manos de los operadores. Con el conocimiento mínimo de la ley electoral alcanza para saber que en la búsqueda de la reelección los candidatos deben ser registrados por el mismo partido con el que ganaron la vez anterior, pero en un acto soberbio de “la ley soy yo” se permitió que fuera el PAS el que presentara la planilla que encabeza Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán y que en Culiacán al priista Faustino Hernández se le sirviera la alcaldía en “charola de plata” por esa mancomunidad burda entre partidos. En los dos casos Morena pagará por el traslape de lo legal sobre lo marrullero.

Mientras tanto, la cínica ascensión de Jesús Madueña Molina a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa significó un golpe certero a la posibilidad de que Rubén Rocha logre moderar las explícitas codicias de poder de su aliado electoral, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Aquí se necesitaba la primera indicación de corrección de parte de quien aspira a gobernar la tierra indomable que es Sinaloa, pero ni siquiera pudo incidir para que la histórica UAS les sea regresada a la comunidad académica y los sinaloenses.

Y Anabel Hernández le puso el remache a este otro fin semana desfavorable para la campaña de Morena y PAS. En el programa “Astillero”, que conduce el periodista Julio Hernández, la autora de libros y analista del tema del narcotráfico que sí es citada por López Obrador como fuente creíble, remarcó lo que había dicho a principios de mayo: Rocha Moya les habría confiado a personas claves de la Cuarta Transformación que tuvo un encuentro con Ismael “El Mayo Zambada”.

El anterior fin de semana negro fue entre el 15 y 17 de abril cuando un Rocha desfigurado llamó “defensora del viejo régimen” a una reportera que lo incomodó con una pregunta; al siguiente día el dirigente nacional de Morena vino a “curarse en salud” al aclarar que en ese partido “el único que pone candidatos es el pueblo y no el narco”, y enseguida el ex Coordinador de Asesores de Quirino Ordaz Coppel acusó al Gobernador, su ex jefe, de encabezar una campaña negra en su contra.

No obstante que representa al régimen de “no mentir, no robar, no traicionar”, Rubén Rocha se acerca mucho a la antítesis de tales postulados. Buen jinete del caballo de la política, porque siempre ha ganado las carreras que le convienen, sabe a la perfección que no toda cabalgata que empieza bien termina bien. Tampoco ignora que a veces el caballo y quien lo monta dependen mucho de las condiciones del taste.

Por eso importa mucho saber leer más allá los discursos esperanzadores, las simpatías a ciegas y las encuestas que venden victorias según quién las pida y quién las pague. Las vendas que han significado para los ciudadanos las deslumbrantes producciones del marketing político han derivado en un alto costo social, siendo Carlos Salinas en 1988, Vicente Fox en 2000 y Enrique Peña Nieto en 2012 los casos más recientes. No lo olvidemos.