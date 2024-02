“Si el pillo supiera los beneficios de ser honrado, sería honrado por pillo”._ Maquío Clouthier

Más allá de cómo los problemas sólo se hacen más grandes, me entristece ver cómo candidatos prestos a tomar esta ciudad, estado y país como proyecto están perdidos en la conversación, hablando estupideces, discutiendo qué sí se hizo y qué no se hizo y en reuniones de impresentable en impresentable. ¿Así cómo?

@isaacarangureconacentoenlae

Mazatlán de los récords: récords en inversión extranjera directa, inversión nacional, inversión inmobiliaria, visitantes, turistas, aforos, eventos, ocupación, etc... Nos rebasaron los récords y ahora la ciudad revienta en drenaje, cobertura de agua, servicios, basura, movilidad, transporte y consecuentemente en su calidad de vida.

Con un sentido mucho más entusiasta y motivado escribía la columna pasada, que, a pesar de ser breve, los comentarios que recibí y las experiencias que atravesé durante esta semana me llenaron de dudas, alrededor de la pregunta prioritaria, ¿esto que nos pasa, tiene solución?

Más allá de cómo los problemas solo se hacen más grandes, me entristece ver cómo candidatos prestos a tomar esta ciudad, estado y país como proyecto están perdidos en la conversación, hablando estupideces, discutiendo qué sí se hizo y qué no se hizo y en reuniones de impresentable en impresentable. ¿Así cómo?

Por otro lado, el ciudadano promedio está cada vez más molesto, desesperanzado y harto de ver cómo estos comportamientos parecen repetirse cada campaña en un aparente ciclo sin fin, he utilizado este espacio para presentar una y otra vez conversaciones que considero no debemos soltar si queremos salir de esta, porque la verdad, es que si queremos mantener nuestra ciudad, no nos podemos soltar.

¿A quién vamos a apoyar? Para mí está claro:

A quien fomente la participación activa de los ciudadanos a través de reuniones comunitarias, foros, encuestas y distintos espacios para identificar los desafíos y generar ideas de soluciones, además de vigilancia y supervisión.

A quien promueva la colaboración entre el Gobierno, las empresas, organizaciones, y los residentes para abordar los problemas de la ciudad de manera conjunta, además de establecer alianzas estratégicas para obtener recursos y compartir responsabilidades.

A quien impulse asociaciones entre sector público y privado para desarrollar proyectos de infraestructura, servicios y programas que impulsen el desarrollo de la ciudad.

A quien se interese por brindar empoderamiento comunitario, a través de la capacitación y recursos a los residentes para que se conviertan en agentes de cambio de sus propias comunidades.

A quien empuje la planeación urbana sostenible, desarrolle una visión a largo plazo para el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta aspectos como la movilidad urbana, la vivienda, el medio ambiente y la calidad de vida de los residentes.

A quien promueva iniciativas locales para el desarrollo de mercados locales sostenibles, que tenga la capacidad de identificar los programas que de verdad ayudan a la creación de más y mejores empleos o emprendimientos.

A quien permita la participación plural en el desarrollo de políticas públicas, reglamentos y normativas que permitan a nuestra comunidad autodeterminar su desarrollo.

A quien sea capaz de identificar al colectivo y no al individuo.

Y es que esta persona que describo puede estar en cada uno de nosotros, en el contagio colectivo de una comunidad que no espera llegar a un puesto público para recuperar su inversión de tiempo y dinero, a quien no espera llegar a vaciar las arcas municipales, a quien no espera mantener el control, el poder y el reflector para alimentar su podrido narcisismo. Nos URGE cambiar la conversación, dejar de pensar en YO y pensar en el OTRO, solo en el OTRO encontraremos la verdadera respuesta, la SOLUCIÓN.

Una ciudad para todxs.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuánto.