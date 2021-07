La conquista viral del cuerpo humano

En 2003, un estudio genético [The Genetic Legacy of the Mongols. The American Journal of Human Genetics, 72 (3), 717-721] reportó que una proporción sustancial de los hombres del planeta Tierra son descendientes directos del conquistador Genghis Khan. Aproximadamente el 10 por ciento de los hombres que residen en los bordes del otrora Imperio Mongol y el 0.5 por ciento de los hombres alrededor del mundo (16 millones) poseen genes (cromosoma Y) del antiguo líder nómada.

Este legado genético languidece en comparación con el de los virus. Los virus son pequeñas maquinarias moleculares mucho más pequeñas que la más diminuta de las células. Usualmente pensamos en virus como el de la influenza, varicela, herpes, o coronavirus como invasores, no obstante, los virus se encuentran más inherentemente asociados con la vida humana de lo que imaginamos.

Estas partículas infecciosas (que ni siquiera son seres vivos) han moldeado nuestra evolución a lo largo de la historia. Tanto, que el genoma humano contemporáneo es 8 por ciento virus.

La mayoría de nuestro ADN viral proviene de un grupo en particular, los retrovirus (el VIH es uno de ellos). Los retrovirus invaden las células e insertan su material genético en el ADN de la célula infectada. Estos genes virales “hackean” la maquinaria celular para producir más partículas virales que eventualmente infectarán otras células.

Cuando un retrovirus infecta una célula somática (las que conforman nuestro cuerpo), el genoma viral sólo se encontrará en esas células. No obstante, si un retrovirus infecta una célula sexual (óvulo o espermatozoide), el ADN viral puede ser heredado a las siguientes generaciones.

Nuestros genes virales llevan el nombre de “secuencias retrovirales endógenas”. Estas secuencias genéticas tienen una gran similitud con los retrovirus actuales y son los remanentes de retrovirus que infectaron las células germinales (óvulos y espermatozoides) de nuestros antepasados.

Existen aproximadamente 30,000 copias virales en el genoma humano, siendo la mayoría de estos genes no codificantes (que no producen proteínas), es decir, que no tienen una función aparente. Esto se debe a la acumulación de mutaciones, inserciones, deleciones, o truncamientos a lo largo de la evolución genética del ser humano.

No obstante, algunos de estos genes retrovirales han mantenido su capacidad para codificar proteínas y hoy en día juegan un rol imprescindible en la fisiología humana, desde el desarrollo embrionario hasta la digestión, o involucrados en procesos autoinmunes y distintos tipos de cáncer.

Uno de estos genes virales, la syncytina, originó de un gen retroviral que codifica una proteína de la cubierta de un virus. Esta proteína modula la fusión del virus con la membrana celular, facilitando la infección viral. El cuerpo humano reutilizó esta proteína para promover la formación de la capa de células que fusiona la placenta y el útero.

Estos invasores virales también nos han conferido la capacidad de digerir almidones. Uno de estos genes virales se insertó cerca de los genes de la enzima “amilasa” presente en la saliva. La habilidad de digerir almidones (carbohidratos) en la cavidad oral ha tenido efectos profundos en la dieta humana, particularmente para ingerir alimentos como el arroz, maíz, y trigo.

Asimismo, el cuerpo humano ha evolucionado para asimilar a los virus en forma de “transposones”. Un transposón (elemento genético transponible) es una secuencia de ADN que puede moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula (transposición). En este proceso, pueden originarse mutaciones y cambios en la cantidad de ADN del genoma, los cuales pueden ocasionar enfermedades (como el cáncer). Estos elementos móviles han acompañado a los organismos vivos durante su evolución contribuyendo decisivamente a los cambios genéticos que observamos hoy en día.

Como se mencionó previamente, alrededor del 8 por ciento del genoma humano es viral, pero el 50 por ciento del genoma humano está compuesto de transposones. Los humanos somos básicamente una plasta de secuencias virales.

Necesitamos más investigación al respecto, no solo para entender cómo es que los virus ocasionan enfermedades y pandemias, sino también para entendernos a nosotros mismos.