La cordura del anciano

Tradicionalmente se ha considerado al anciano como fuente de tradición y sabiduría en las comunidades. Pero, aunque somos conscientes de ello, casi ninguno de nosotros prefiere que lo consideren viejo, porque suena a algo decadente, anticuado y enfermo.

No solamente se margina al anciano en el campo laboral, sino que social y familiarmente también sufre cierta discriminación. Quien dio vida sin escatimar esfuerzos, ahora siente que no encuentra la suficiente correspondencia ni acogida.

La marginación se experimenta con grandes dosis de soledad e indiferencia. El anciano experimenta un vacío y siente que ya no encuentra lugar ni acogida en el mundo actual. Sus buenos y productivos años ya pasaron, por lo que solo puede esperar algunas migajas de afecto que mitiguen su sed de ternura.

Debemos reconocer que no todos los ancianos sufren este relegamiento; en muchos trabajos y familias sí se valora su sabiduría, prudencia y sensatez. Tampoco podemos echar la culpa de su olvido al pensamiento, adelantos tecnológicos y costumbres vigentes. Víctor Hugo, en el Siglo 19, escribió contra el desprecio hacia los ancianos:

“No, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, personas, costumbres e ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas, y corazones, no es por amargura es simplemente por salud”.

Agregó: “Me estoy volviendo más prudente, he dejado los arrebatos que nada enseñan, estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes, estoy aprendiendo a cultivar conocimientos, estoy sembrando ideales y forjando mi destino. No es por vejez por lo que se camina lento, es para observar la torpeza de los que aprisa andan y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio, es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco”.

¿Respeto al anciano?