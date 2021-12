La crisis de los desaparecidos

La desaparición forzada es uno de los delitos de más alto impacto que existen, pues viola todos los derechos humanos de la persona desaparecida, pero violenta también los derechos de los familiares de la víctima, de su comunidad y de la sociedad, por lo que es un delito tipificado como de “lesa humanidad”.

Una práctica común de la sociedad es la de revictimizar, juzgando de antemano sin evidencia: “Algo debía”, “De seguro andaba en malos pasos”. Pero activistas afirman que están desapareciendo de manera forzada a ciudadanía inocente. Hay cientos de casos que uno no puede explicarse por qué sucedió: profesionistas, padres de familia; gente trabajadora, que simplemente no llegaron jamás a su casa.

No puedo imaginarme el dolor de tener a un hijo o hija en situación de desaparición, talvez no quiero ni pensarlo. Pero es la realidad para miles de familias en Sinaloa.

Durante el “Segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia”, llevado a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco el 14 de septiembre de 2019, una madre expresó ese sentimiento: “Estamos viviendo un dolor que no tiene nombre....si muere mi madre soy huérfana, si muere mi esposo soy viuda. No hay palabras para el dolor que siente una madre que tiene un hijo desaparecido, ¡no existe un nombre¡ Lloramos día y noche, día y noche...de rodillas le pido a Dios que me dé la oportunidad de saber qué hicieron con mi hijo....”

Hasta el día de hoy, se tiene oficialmente registro de 3,574 personas desaparecidas en el estado, y la cifra crece cada día. Estos números son suficiente razón para considerar una verdadera crisis de desapariciones forzadas.

Recientemente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió una Recomendación General en la que tras el análisis de 338 expedientes integrados por este organismo público autónomo, desde el año 2008 hasta junio de 2019, se puede leer que “se detectaron serias omisiones por parte de las autoridades competentes en nuestra entidad en materia de prevención, atención a las familias y la investigación del delito o delitos cometidos”.

En el documento que consta de 64 páginas, se señalan las serias deficiencias en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en los Protocolos Homologados de Búsqueda, y en la Ley de Atención a Víctimas de Sinaloa. Además, advierte que en todas las averiguaciones previas y carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado, se evidencia la poca intención de investigar a fondo y de no dejar en total indefensión a la víctima directa, negando el acceso a la justicia a los familiares, y re victimizándoles. Se lee también sobre falta de acompañamiento hacia los familiares por parte de las autoridades de investigación, como de la Comisión Estatal de Búsqueda.

En ese contexto, se han formado grupos y colectivos en pos de rastrear, encontrar y dar seguimiento de los casos. En su gran mayoría, son las madres, esposas e hijas de las personas desaparecidas las que, sin tregua, abandonan todo por buscar a ese ser querido.

Normalmente se tiene esa falsa sensación de seguridad personal de que si uno se mantiene al margen del crimen, no le va a suceder nada, pero es un terrible delito que nos puede pasar a cualquiera de nosotros.

En esta navidad hubo muchas sillas vacías, pero no podemos como sociedad olvidarnos de ellas y ellos. Los queremos de regreso en sus casas y los queremos vivos.

Es cuanto...