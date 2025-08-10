Constantemente vemos campañas que llevan el objetivo de incentivar la cultura de la donación de sangre, sin embargo, poco se habla de la autodonación o de la donación autóloga

Las redes sociales conforman un poderoso medio de comunicación, de tal suerte que de manera inmediata podemos enterarnos de algún suceso y multiplicarlo, lo que eventualmente puede coadyuvar a solucionar un problema o de alguna noticia de nuestro interés personal.

Un medio de comunicación tan efectivo también sirve para conformar una larga cadena de ayuda, por ejemplo, para difundir la desaparición de personas, un fenómeno que se ha convertido en un grave problema social que rebasa la capacidad gubernamental. Es común ver en nuestras páginas electrónicas llamadas desesperadas de auxilio para dar a conocer la ausencia de personas, normalmente jóvenes; clamores que se multiplican por todos los rincones del País e inclusive, más allá de nuestras fronteras territoriales.

Otro caso muy frecuente de petición de asistencia es la donación de sangre para gente que es víctima de un padecimiento o sujeta a alguna intervención quirúrgica y que requiere de la transfusión sanguínea para lograr restablecer su salud. Este tema es todo un caso.

El suministro de sangre a pacientes tiene una larga historia que se remonta siglos atrás, tiempos en los cuales no se tenía la información de los tipos de sangre y la compatibilidad de los mismos. De hecho, en algunos casos se recurrió a transfundir el vital líquido de animal a humano, como la practicada en el año 1667 por el médico francés Jean Baptiste Denis, quien experimentó con sangre de cordero teniendo como receptor a una persona. La práctica tuvo resultados funestos, de tal suerte que el Gobierno francés, ocho años después, prohibió el procedimiento.

Con el paso de los años, las investigaciones en el campo de la salud lograron la identificación de los diversos tipos de sangre y la compatibilidad entre los mismos. Así mismo, se descubrieron los anticoagulantes necesarios para mantener la sangre en buen estado fuera del cuerpo del donador. Con todos estos elementos, se logró una transfusión exitosa en el año 1818, gracias a los trabajos del médico británico James Blundell.

En nuestro País la práctica de las transfusiones sanguíneas entre humanos se empezaron a ver en los inicios del siglo pasado y conforme han pasado los años, los requisitos protocolarios que debe cubrir un donador han crecido significativamente, lo cual dificulta el conseguir donantes; obviamente, con el propósito de garantizar la salud del eventual receptor.

Constantemente vemos campañas que llevan el objetivo de incentivar la cultura de la donación de sangre, sin embargo, poco se habla de la autodonación o de la donación autóloga, tema del cual acabo de enterarme.

La autodonación es una opción a la cual una persona programada para ser intervenida quirúrgicamente puede, de manera anticipada, vamos a decir, guardar unidades de su propia sangre, siempre y cuando hematológicamente se encuentre sano. Obviamente, el procedimiento tiene que ser avalado por los médicos tratantes del paciente y este a su vez, tiene que cubrir los requisitos establecidos para la donación sanguínea.

La donación autóloga es un recurso que vale la pena investigar con el médico tratante, y en su caso, recurrir a ella anticipadamente para evitar eventuales sustos. ¡Buen día!