Aun cuando nuestra infancia y adolescencia hayan sido dolorosas y traumáticas, cada uno tenemos el potencial para revertir esas negativas condiciones y canalizar nuestra vida por otro cauce.

Ya comentamos que cuando se cumple años se suele decir: “tengo x número de años”, pero, en realidad, ya no se tienen, se han ido volando en las páginas del tiempo. Los que cuentan son los años que vienen y es esencial proyectar cómo los vamos a vivir (dijo Amado Nervo que somos arquitectos de nuestro propio sino).

Así lo afirmó Tim Guénard en su libro “Más fuerte que el odio”, donde narró las penalidades que sufrió y a las cuales se sobrepuso para que no determinaran su vida.

A los 3 años su mamá lo ató a un poste de electricidad y lo abandonó. A los 5, su papá, que era alcohólico, lo desfiguró con una brutal paliza. A los 7 entró en un orfanato y resintió un profundo desprecio afectivo. Posteriormente, lo mandaron a un reformatorio, del cual huyó y se convirtió en ladrón y pandillero, además de dedicarse a la prostitución.

Sin embargo, el amor que recibió de algunas personas fue poderoso aliciente para transformar su vida, como comentó en su libro: “El hombre es libre de alterar por completo su destino para lo mejor o para lo peor. Yo, hijo de alcohólico, niño abandonado, he hecho errar el golpe a la fatalidad. He hecho mentir a la genética. Ése es mi orgullo”.

Añadió: “He necesitado años de silencio y de amor para poder decirlo casi todo. He vivido lo que cuento en estas páginas. No es una novela... He vivido varias vidas en una. A veces los recuerdos se superponen. No importa. Tengo la edad de mi esperanza”.

¿Qué edad tengo?