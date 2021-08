La edad que no tengo

...impropiamente decimos tengo 40 o 60 años, porque ya pasaron y no los tenemos; contamos, tan sólo, con los años que vendrán, los cuales son una incertidumbre. Nuestra única certeza es que moriremos, el cuándo permanece en el misterio.

La celebración del cumpleaños es una costumbre inveterada. En todas las culturas se registran rituales para festejar el paso del tiempo en la persona agasajada. El encender velas, se dice, proviene de la costumbre ancestral de tratar de alejar los malos espíritus.

Entre los cristianos se hizo tradición celebrar la Navidad y, por consiguiente, cundió la costumbre de festejar también el cumpleaños personal. Aún más, para el cristianismo, el verdadero nacimiento es el día de la muerte, por eso se celebran las festividades del martirio o fallecimiento de los santos, no su nacimiento.

Séneca, en su tratado sobre las “Cuestiones naturales”, que dirigió a Lucilio, afirmó: “El tiempo huye, y a pesar de toda nuestra avidez por retenerle, escapa. No me pertenece el porvenir ni el pasado. Estoy suspendido en un punto móvil del tiempo fugitivo; y mucho es ya estarlo un poco. ¡Cuán ingeniosa es la respuesta de Lœyo al que le decía: «Tengo sesenta años»! ¿Hablas de sesenta años que ya no tienes? le contestó el sabio. -No comprendemos que la vida es fugaz, que el tiempo no es nuestro; no lo comprendemos cuando solamente contamos los años perdidos ya”.

De igual forma, lo exhortó a no exagerar desgracias ni temer la muerte: “Nada de súplicas, nada de temor; no retrocedas como si salieses al encuentro de una desgracia. La muerte es poca cosa, ¿qué tememos? Si es un mal grande, preferible es que nos hiera una vez a que se cierna constantemente sobre nuestra cabeza”.

¿Administro lo que tengo?