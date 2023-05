Es inaceptable que en el Estado de Sinaloa, en la Universidad de donde también fue Rector el actual Gobernador, Rubén Rocha Moya, hoy no se esté profundizando en poner no solo un alto a los presuntos abusos, delitos que se han venido dando al interior de la UAS por parte del ex/Rector Cuén, sino que es momento de que la sociedad grite y diga de forma clara BASTA.

“Si no puedes explicarlo en forma simple, entonces no lo has entendido lo suficiente”, decía Einsten, y es claro que ésto es lo que le está sucediendo al ex Rector Cuén de la UAS. No puede o no ha podido explicar la cantidad de plazas que tienen sus familiares en la UAS, el vínculo que se tiene con el partido PAS, los presuntos desvíos de lo que se le acusa. A continuación una nota del Diputado Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien desconoce la razón por la que la UAS no ha entregado sus informes financieros. (Nota Noroeste de Karen Bravo 30/04/23).

Así es, una y otra vez salen a la luz pública hilos y rollos diría yo, que van entrelazados en términos de cosas que muestran a toda luz que Cuén, ha utilizado en una y otra ocasión la institución para favorecer a su grupo político a través de su partido político. En una nota de sdpnoticias del 15 de agosto del 2022, Vanessa Félix escribió: “Al día de hoy, se encuentra en el ideario popular sinaloense que la UAS, “le pertenece” a Héctor M Cuén. La institución educativa sirve de base social y fuente de financiamiento al Partido Sinaloense (PAS)”. La nota da cuenta de un medio más a nivel nacional que logra enterarse de lo que sucede en esa casa de estudios.

Claro está que tiene el señor Cuén todo el derecho de participar en la vida pública mas con su esfuerzo y no con el dinero de quienes pagamos impuestos para que se cumpla con el Tercero Constitucional.

Por otro lado, desviar recursos, tanto económicos como humanos para un propósito distinto para el cual es y ha sido contratada la persona, es un robo a la Nación. El tema ya fue probado una y otra vez y por ello está el caso de la Estafa Maestra contra varias instituciones de educación superior en el país como ejemplo a la lucha contra la corrupción. (Sinembargo al aire y Noroeste, video informativo de YouTube el 25 de octubre del 2022, recalcan en un video, que el 63 por ciento de la nómina del PAS, cobra en la UAS y que de los 31 puestos que cobran por arriba de los 80 mil pesos, 25, están afiliados al PAS, el partido formado y fundado por Cuén).

Escucho de diversos espacios, y leo que jóvenes o profesores son acosados o incluso amenazados para participar, callar o incluso actuar de cierta manera para poder permanecer y avanzar en sus estudios.

Es increíble que una institución con una matrícula de 84,751 según datamexico.org, no se organice en contra y siga con el pie en el cuello.

Me consta que algunas instituciones de educación superior, entre ellas la UAS, de tiempo atrás han hecho hasta lo imposible por mentir para obtener más recursos. Estuve en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del 2003 al 2006 y vi como algunas instituciones inflaban sus matrículas para recibir más recursos, y la UAS era una de ellas.

Así las cosas y con los barriles sin fondo que se tienen, es imposible que el dinero alcance y que mejoremos el estatus de nuestros graduados pues las instituciones se van quemando y luego la gente no les cree que realmente estudiaron y no fueron solamente grillos como cotidianamente se dice.

Confío plenamente en que existen muchos interesados en que el problema de la UAS se corrija y no siga creciendo hasta llegar a tener un todopoderoso como fue en el caso de la UdeG. Estamos a tiempo, y apoyo el que el Congreso Estatal y el Gobernador, le entren de lleno en lo que les corresponde. De igual forma, la Federación, haga lo propio.

Por el bien de todos, primero los que más lo necesitan.