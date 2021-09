Negarles a los directores capacidad y confianza para decidir al momento de guiar a sus comunidades educativas es una penosa tradición en nuestro sistema educativo; penosa y torpe, porque como autoridad los necesitamos, quizás mucho más de lo que ellos a nosotros.

No hay fecha que no se cumpla. A pesar del huracán Nora y sus estragos, en Sinaloa dio inicio el ciclo escolar “a distancia” el 30 de agosto, mientras la modalidad “híbrida/mixta”, lo hizo el 2 de septiembre. La conquista hacia la presencialidad en las aulas será gradual; en una primera fase fueron convocadas 26 por ciento de las escuelas y 84 por ciento estuvo de acuerdo. No hay prisa.

La urgencia suele confundirse con la prisa. La primera focaliza la mayor problemática durante la pandemia, el abandono escolar; la segunda privilegia “la política del espectáculo”, el anuncio. En el estado existe una matrícula de 578,776 alumnos, de los cuales 24.4 por ciento llegó a estar en riesgo de abandono para el pasado mes de enero; para fines del ciclo escolar pasado, ese porcentaje disminuyó a 15.2 por ciento. Las escuelas seleccionadas para una primera fase priorizan a las niñas, los niños y los jóvenes aun en riesgo de abandono.

El regreso a las aulas sería polémico sin importar cuando sucediera, pero menospreciar “el método” lastima la confianza de la comunidad educativa. La lógica de cualquier regreso sólo puede construirse de la mano de los agentes de cualquier transformación educativa, con pandemia y sin ella: los docentes. No hacer caso de lo que tienen que decir significa desconocer la dinámica de las escuelas o bien, ignorar cómo hemos sobrevivido después de 18 meses en el sistema escolar.

Los docentes en México han estado acostumbrados a desarrollarse en contextos difíciles, y la gran mayoría de ellos lo ha hecho sin un acompañamiento adecuado de parte de la autoridad. De acuerdo con la Encuesta Internacional Sobre Docencia y Aprendiza (TALIS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la que participaron 31 países en 2018, 30 por ciento de los estudiantes en México provienen de hogares marginados, el doble del promedio del resto de los países; en esos “ambientes”, solamente 16 por ciento de los directores en nuestro país comparte tener responsabilidades importantes, como contratar maestros, en franco contraste con 39 por ciento del resto de los países. También 14 por ciento declararon poder premiar a un maestro, mientras que sus pares en el mundo declararon en ese sentido en 29 por ciento.

Negarles a los directores capacidad y confianza para decidir al momento de guiar a sus comunidades educativas es una penosa tradición en nuestro sistema educativo; penosa y torpe, porque como autoridad los necesitamos, quizás mucho más de lo que ellos a nosotros.

Durante la pandemia, en Sinaloa los directores tomaron decisiones en más de un sentido para traernos hasta aquí, después de 18 meses. Fueron la plataforma por excelencia, no “Aprende en Casa”; ellos decidían si trabajaban con la televisión, la radio o los cuadernillos; gracias a sus decisiones, se logró acompañar a 94 por ciento de la matrícula en el estado para terminar el Ciclo Escolar. Al inicio del Ciclo Escolar 2020-2021, ellas y ellos decidían si los maestros se mantenían con el mismo grado escolar o bien, acompañaban a su grupo al siguiente; nadie conoce mejor a las niñas y los niños que sus profesores. Nos han permitido abrir y cerrar dos ciclos escolares, dotando de certeza a una comunidad en tiempos donde lo que reina es la incertidumbre. En su experiencia estuvo la instalación de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) en 935 escuelas durante 9 semanas de abril a junio de 2020, con apenas 1.7 por ciento de contagios.

Con todo este camino, ¿qué nos hace pensar que no serían ellos, sus directores con sus escuelas, quienes decidirían si optan o no por la presencialidad?

Sí al regreso a las aulas, “sin prisas, pero sin pausa”: gradual, focalizado, contextualizado, voluntario y, ante todo, que la escuela decida. Si después de esta vivencia nos atrevemos a refundar el sistema educativo mexicano con base en el liderazgo colaborativo de nuestros directores en cada una de sus escuelas, atestiguaremos una nueva forma de encarar los viejos desafíos del sistema, centrada en su realidad más próxima, su contexto. La escuela que queremos desafía su contexto.

Que así sea.