El problema principal estriba en nuestro concepto de felicidad. La mayoría de las veces perseguimos un fantasma, porque ciframos su consecución en un bien externo, cuando lo prioritario es estar en paz con nosotros mismos. Mientras más cosas deseamos, menos tranquilidad y reposo alcanzamos.

“Todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felizmente”, escribió Séneca en su libro De vita beata. Y tiene toda la razón el filósofo estoico. Sin embargo, habrá que añadir que no hay empresa más esquiva. Tal parece que mientras más perseguimos la quimérica felicidad, más nos evita, elude y confunde.

Abundan manuales de autoayuda que aseguran tener el oculto pergamino que contiene la fórmula secreta, pero, como mencionó Gustavo Bueno en su obra El mito de la felicidad, esa filosofía “es una cáscara vacía”.

Boecio, en La consolación de la filosofía, expresó: “no puedo aguantar más esa cantinela constante con la que expresas tu amargura porque algo falta a tu dicha. ¿Quién es tan feliz que esté completamente de acuerdo con su situación? La naturaleza de los bienes humanos es tan precaria, que hace que no llegue a todos o no duren perpetuamente”.

Precisó que es difícil contener los deseos y contentarse con lo que se tiene a la mano. En efecto, hay quienes añoran salud, riqueza, fama, nobleza, prestigio, éxito, bienes y viajes, sin darse cuenta que el deseo es un incesante remolino en que naufragan los sueños.

Añadió: “Nadie, por tanto, se contenta fácilmente con su suerte. En todos hay algo que apetecen el que no conoce y que aborrece el que ya lo ha experimentado. No olvides que cuanto más feliz es el hombre, más ávido de felicidad es. Y si no tiene a mano cuanto desea, se abate ante el menor revés”

¿Persigo afanosamente la esquiva felicidad?