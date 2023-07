santamar24@hotmail.com

No deja de sorprender, aunque entendemos la estrategia solapadora de los dirigentes partidarios, que en los primeros planteamientos políticos de Xóchitl Gálvez se vean evidentes choques con los programas de los tres partidos que la apoyan.

Es evidente que Xóchitl evita hablar de los partidos que representa y opta por narrar su historia personal. No parece ser una estrategia decidida tan sólo por ella misma y sus asesores, sino muy probablemente consensuada con los dirigentes de los partidos.

La razón estriba en que el desprestigio de los partidos que la respaldan es enorme y ella ha podido vender, al menos en un principio, la imagen de una mujer que salió de la pobreza y la violencia familiar en base al esfuerzo, arrojo, talento y dedicación.

Por otro lado, no deja de sorprender, aunque entendemos la estrategia solapadora de los dirigentes partidarios, que en los primeros planteamientos políticos de Xóchitl Gálvez se vean evidentes choques con los programas de los tres partidos que la apoyan. Ella ha dicho repetidamente que está de acuerdo con los programas sociales principales del gobierno de AMLO -asistencia económica las personas de la tercera edad y a los jóvenes- algo que, como todos sabemos, ha sido agriamente criticado por panistas y priistas- aunque el PAN ahora dice, acomodándose al discurso de su abanderada, que está de acuerdo con ellos- y también por la mayoría de los intelectuales que predominan en los medios, por considerarlos populistas. Y también ha mostrado su apoyo a las mujeres que deciden abortar, a las personas del mismo sexo que quieren casarse entre sí, y en general a las causas del movimiento LGBT. Políticas que, como también sabemos, rechaza abiertamente el PAN.

Bueno, pues, tanto el PRI como el PAN, cierran los ojos, hacen como que la Virgen les habla, y la dejan decir, todo con el objetivo de que crezcan en las preferencias electorales, tal y como ha sucedido.

Evidentemente, porque Xóchitl con la defensa de esas tesis quiere arrebatarle votos a Morena, es que los partidos se abstienen de decir lo que realmente piensan y no le ponen un alto a su virtual candidata. No importa que haya una abierta contradicción ideológica y programática en lo que ella declara y los idearios de los partidos que la sostienen.

No es oportuno ni necesario que los partidos le quieran poner un ceñidor a la ingeniera hidalguense en las actuales circunstancias, lo tratarán de hacer más adelante, si es que su candidata se consolida en la campaña presidencial. Y no será difícil hacerlo porque Xóchitl no tiene partido ni estructura política propia, es más, ni grupo político propio en el PAN. Esta es su gran debilidad frente a Alito, Marko Cortés-Santiago Creel, Jesús Zambrano y Claudio X. González. Esta burocracia partidaria la va a cercar en el momento que ellos quieran. Le van a poner director de campaña, manejo de gastos, etc. Una muestra de esto es que el responsable de elaborar la propuesta del Plan de Gobierno del PAN-PRI-PRD es Ángel Gurría, uno de los más destacados ideólogos del neoliberalismo mexicano y feroz crítico de los programas sociales populistas que la ingeniera dice defender.

Ella, sin embargo, tiene una fuerza que va a negociar con los dueños de los partidos: la narrativa personal que ha construido y que le ha permitido convertirse en la candidata virtual del Frente Amplio por México.

Periodistas e intelectuales relevantes de los medios más poderosos de México le están ayudando mucho a tener una fuerza que le permita negociar con los partidos, pero, a fin de cuentas, los dueños de la licencia electoral son otros. Y también los dueños del dinero para su campaña son empresarios muy poderosos que tampoco comulgan para nada con los programas sociales y los movimientos feministas pro aborto y pro LGTB.

Por cierto, uno de esos poderosos empresarios, Gilberto Lozano, líder de Frena, la organización que organizó la gigantesca marcha y el plantón en el Zócalo que protestó contra la política de seguridad de López Obrador en 2020, se ha desligado totalmente del PAN, quien lo apoyó en las movilizaciones mencionadas, porque dice que traicionó a la derecha mexicana al sostener a la señora Gálvez.

El mismo Lozano, director de Femsa en años anteriores, dice que está juntando pruebas para demandar a la ingeniera Gálvez por cohecho y abuso de la función pública al obtener contratos con instituciones públicas siendo ella funcionaria con Fox, después delegada en la Miguel Hidalgo en el entonces DF, y actualmente Senadora. Para Lozano, Xóchitl “es más morena” que Claudia Sheinbaum- por defender la libertad de abortar y los matrimonios del mismo sexo, y haber militado en un partido marxista-, además de que la tacha de “mentirosa” e “hipócrita”.

Este magnate regiomontano es uno más que desde el flanco derechista, está enfrentando a la exitosa empresaria y candidata favorita de los sectores de derecha más pragmáticos. Sus críticas son, sin duda, mucho más agresivas e intensas que las que provienen de los morenistas y sus simpatizantes. Ya veremos hasta dónde llega el sector más radical de la derecha en sus punzantes denuncias a la señora Gálvez.

A los políticos e intelectuales que respaldan a Xóchitl no parece preocuparles nada de lo que declaran Lozano y otros líderes derechistas porque les han hecho el vacío, debido a que su favorita ha subido mucho en las encuestas que miden a los aspirantes del frente opositor, y porque la señora Gálvez ya está recibiendo el respaldo abierto de varios de los más poderosos empresarios de México, tal y como sucedió en el Club de Leones de Monterrey esta semana. Ahí, connotados hombres de negocios, como el dueño de Oxxo, le externaron su respaldo. A pesar de estos apoyos, sin los cuales ella no podría competir, esta mujer antes pobre y ahora dueña de una empresa con 250 empleados, en las entrevistas que le hacen sigue negando que la favorecen varios de los empresarios con más capital de todo México. Más vale que acepte esta verdad porque en una campaña abierta estas realidades son inocultables.

No deja de ser una paradoja que Claudia Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto no oculten sus reuniones con empresarios muy importantes, tal y como sucedió en Sinaloa.