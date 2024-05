Hay ocasiones que mayo se torna lento y los días se hacen demasiado largos; y es que, para el que espera o siente que lo han olvidado, el tiempo se prolonga infinitamente...

Comenzamos el mes de mayo que, como contiene varias festividades escolares, transcurre rapidísimo y se escurre como agua entre los dedos. El primer día se conmemora el trabajo y existe suspensión oficial de labores. El 10 de mayo es otra fecha que se observa en muchos calendarios para suspender clases y enaltecer a la madre. El 15 es otra fecha significativa, pues se honra la labor de las maestras y los maestros. En muchos planteles se celebra, también, al estudiante (día 23) con varias actividades que ocupan diversos días.

En junio llegan inmediatamente los exámenes finales, razón por la cual decimos que el final del segundo semestre del presente curso lectivo escolar, 2023-2024, se presenta muy pronto.

Sin embargo, hay ocasiones que mayo se torna lento y los días se hacen demasiado largos; y es que, para el que espera o siente que lo han olvidado, el tiempo se prolonga infinitamente, como recuerda una canción napolitana, llamada: “Una tarde de mayo”, la cual dice:

“Cuando vienes a la cita, estás distraída y lejana; si te hablo, no respondes y yo te guardo en mi corazón. Te estás olvidando de mí y debes tener en mente que, cuando se dice sí, no se debe dejar morir a un corazón amante. Tú me dijiste sí, una tarde de mayo, pero tus ojos no son sinceros y me quieres dejar”.

El poeta nayarita Amado Nervo escribió el 20 de marzo de 1915 su poema de agradecimiento a la vida. En este escrito considera a mayo como mes de exuberancia y esplendor, como si fuera una eterna primavera: “¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!”. Aunque reconoce que también le llegará su declive: “Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno”.

¿Disfruto el mes de mayo?