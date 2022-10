alexsicairos@hotmail.com

La política sigue siendo igual de hipócrita y cínica. El hecho de que el PRI de Sinaloa pretenda recuperar cotos de poder perdidos, y sepa que en su debilidad táctica y moral no podrá tenerlos en la elección de 2024, no justifica el hecho de irse a la cargada al primer guiño de alguien que ni se sabe aún si será el ‘bendecido’ presidencial por más que la parafernalia y la simpatía desbordada apunten en ese sentido. La verdad, a los priistas se les ve mal tratando de reincidir en la cópula del pecado original, pero esta vez con Adán.

Fue el viernes, pero en realidad parecía el domingo de resurrección del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa pues emergieron de sus tumbas políticas, personajes y prácticas que el electorado creía que nunca volvería a ver. A Adán Augusto López Hernández, feliz y más dicharachero que de costumbre, se le trató como casi candidato del Movimiento Regeneración Nacional a la Presidencia de México, aunque disfrazado de Secretario de Gobernación que vino a defender la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública.

Hay cosas muy interesantes que requieren de la autopsia social antes de darlas por hecho. La principal es que se le da forma a un esperpento necrófilo que recoge miembros dispersos de un PRI cadavérico y se le injertan al partido Morena, urgido de seguir vivo, desentonando el carácter festivo de la operación en la morgue del poder sólo porque nació el PriMor local, hijo de tantos concubinatos.

Desde los ex gobernadores Juan Millán y Jesús Aguilar, hasta el ex dirigente del PRI, Jesús Valdés, y la actual lideresa Cinthia Valenzuela, dan la impresión de asistir al bautizo de la nueva alianza impúdica antes de conocer las letras chiquitas de la extraña mancomunidad. El gozo del huateque, con abrazos, chistes, tertulia y mariscadas, no da lugar a la conjetura de que esta fiesta puede acabar mal. Lo importante es celebrar, lo que sea, aunque mañana proceda cada parte volver a su naturaleza rijosa y cambien las palmadas en la espalda por puñaladas alevosas.

En el fondo el gran ganador es sin duda el Gobernador Rubén Rocha Moya que le dio a probar a López Hernández una cucharada de la cordialidad que pacientemente ha cultivado para reunificar a los morenistas y priistas en torno a objetivos específicos. Las estampas que mezclan el agua de color cereza con el aceite de tonalidad tricolor, tanto las del Congreso del Estado o Palacio de Gobierno, no son adjudicables a nadie más que a Rocha.

En el edificio sede del Ejecutivo estatal estaban todos, en cuestión de representatividad, los sectores sociales, políticos y económicos, igual de jubilosos quién sabe por qué o quizás como víctima del espejismo nacional para que venga un nuevo régimen nacional que reunifique en vez de abrir cada día rivalizando con unos y solapando a otros. ¿Están avalando unánimemente el estilo de Rocha Moya en Sinaloa para proponer que es el de la concordia y reencuentro que necesita México?

Hasta dirían los malpensados que pareciera, a lo mejor sí o no, que el apabullante respaldo al posible sucesor de Andrés Manuel López Obrador fue la operación coordinada para desdibujar la precampaña “Que siga López... estamos Agusto” que el Partido Sinaloense y su líder Héctor Melesio Cuén Ojeda le realizan en Sinaloa a la “corcholata” de AMLO que estuvo el viernes en Culiacán.

Mientras tanto en el Congreso del Estado, donde para nada se necesitaba que viniera el Secretario de Gobernación a pedirles a los diputados que ratificaran la reforma constitucional que mantiene fuera de los cuarteles al Ejército hasta 2028 puesto que Morena y PRI ya había agendado apoyar dicha militarización la semana próxima, igual reinó la precampaña como pasarela ideal, de allá para acá y de aquí para allá, pasando lista y resignificando el besamanos, no vaya siendo que en verdad Adán Augusto sea el “tapado” del Presidente López Obrador.

La sonrisa amistosa de López Hernández rubricó la agenda en Culiacán de principio a fin. Ya se ve como candidato de Morena y la cuota que le aporta el “aguachile power” a ese ego futurista fue mejor que la que esperaba el pretenso. Brilló él, lució la magnífica relación que Rocha Moya tiene con el priismo local y algo del relumbrón le correspondió a Nacho Mier, el enlace de la Cuarta Transformación con Sinaloa. Está claro que la fiesta del poder quiso ser fulminante en varios sentidos: la frase del Secretario de Gobernación de “aun no son tiempos electorales y hay que esperar” fue traducida en “que empiece la campaña; no hay tiempo para perder” y entonces en Jurassic Park del PRI dinosaurios y bebesaurios volvieron a respirar.

Por lo pronto hay que registrar los nombres, gestos y codicias que el 14 de octubre desbordaron en la capital de Sinaloa. En desagravio de los participantes, todo pudo tratarse de emociones súbitas difíciles de contener. Y por si acaso la prudencia hiciera falta, todavía esperemos a que vengan Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard para contrastar aquello que ahora tienen todos los rasgos y sesgos de campaña anticipada de una candidatura ya definida.