La FIL y las letras sinaloenses

A Pepe Franco

Este año, hasta donde se logró ver, no hubo un solo sinaloense presentando una novedad y no porque no haya habido, basta como ejemplo el libro colectivo que coordinamos Guillermo Ibarra y quien escribe, bajo el título Los grandes problemas de Sinaloa, bajo el sello de la prestigiada editorial Tirant lo Blanch, el Gobierno del Estado y la UPES, que estuvo ahí, pero sin que nadie se interesara en hacerlo visible.