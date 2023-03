“Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias”.

I. Battuta

México logró en 2022 cerca de 34 millones de viajeros internacionales (sumemos los nacionales). Éstos datos representan un 16.9 por ciento más en cuanto a derrama económica. (Fuente: Cicotur). Por otro lado, el INEGI dice que entre enero y noviembre la entrada de divisas turísticas alcanzó 3 mil 300 millones de dólares más con respecto a los números previos a la pandemia. Cifras nada despreciables, y que pueden seguir mejorando.

Acabo de leer que al inicio de la semana se cumplieron 16 años de que Bacalar, Quintana Roo, fue nombrado Pueblo Mágico. Claro que uno entiende los motivos, pues al igual que Tulum, son lugares maravillosos, aunque hoy voy a hablar del segundo. Tulum se parece a los inigualables contrastes que uno ve en la Baja. Así como por allá uno encuentra el bello mar haciendo contrapunto con el desierto, en Tulum se funde el mar con la arqueología de una historia envidiable. Como decía nuestro querido Emilio Zola: “ Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar”.

No obstante todas estas hermosuras y delicias alimenticias que encontramos en estas tierras, existen retos grandes que no solo el Gobierno local, estatal y federal deben afrontar, sino también los habitantes locales, desarrolladores y turistas.

Veamos:

Por un lado está la avaricia y sobre todo la falta de coordinación y acciones del Gobierno estatal para poner orden al control sindical que tienen los taxistas en toda el área turística. Los taxis no parecen tener taxímetros y si los tienen no lo usan o tienen autorización para asaltar con sus precios.

Por otro lado, si un taxi traslada gente de Tulum al aeropuerto de Cancún, no puede regresar con pasaje, lo que no solo lo vuelve más caro sino también contamina más al regresar vacío, en lugar de compartir las ganancias y tomar un visitante de regreso. Y la cosa no queda ahí, existen “subastas” de precios que van desde los 2 mil 700 a mil 800 pesos por mostrar las variables no por competencia sino por la presión que sienten los taxistas al poder perder al cliente.

Paso a otro tema más delicado que se debe atender, y es el de la salud: existen más farmacias que nada, cada 500 ó 700 metros se encuentra una con carteles gigantes presumiendo la venta de medicamentos que no encuentras en otra ciudad del País sin una receta. Aquí te dicen que una foto de la receta es suficiente y que tu receta es resurtible.

No tengo idea si la Gobernadora nueva tiene la idea de la dimensión de la corrupción y retos que le dejaron frente a ella.

En cuanto a la municipalidad, pues la basura juega una suerte de milagro si pasan por ella y existe una falta enorme, por no decir hay inexistencia, de banquetas.

Cifras nada despreciables, y que pueden seguir mejorando. Tenemos como país, y más en Quintana Roo, la gran oportunidad de seguir creciendo nuestra economía con el turismo y hacerlo sostenible y más con la llegada a finales de año del Tren Maya. Todo esto sucederá si tratamos a la gente como aliados y no como alcancías, por decir lo menos.