La gerontología del calamar

La serie Squid Game, mejor conocida en la audiencia hispanohablante como “El juego del calamar”, es ya oficialmente la más vista en la historia de la plataforma Netflix. Tal vez como a usted, me ganó la curiosidad y dediqué unas horas de mi tiempo a verla. Un personaje clave es el jugador #1; un anciano que pronto hace amistad con el protagonista de la serie.

“Los viejos a un rincón”

Desde el inicio de la historia, el personaje en mención es menospreciado y discriminado por su edad; el resto de los jugadores lo consideran débil e inútil. Más allá del libreto de la serie, o del contexto sudcoreano, la discriminación hacia los mayores ocurre en todas las latitudes del orbe.

A este comportamiento discriminatorio se le conoce como “Edadismo”. El término fue establecido en 1968 por el gerontólogo y psiquiatra Robert Butler, quien lo definió como el conjunto de prácticas discriminatorias contra las personas mayores; prácticas institucionales y políticas, que perpetúan los estereotipos negativos sobre las personas mayores.

El edadismo tiene consecuencias graves y amplias para la salud y el bienestar de las personas, pues se asocia con una peor salud física y mental, y unas mayores tasas de muertes prematuras. La Organización Mundial de la Salud calcula que 6.3 millones de casos de depresión en todo el mundo son atribuibles al edadismo.

“Burro viejo mal tira, pero bien guía”

Uno de los juegos en la serie de Netflix consiste en la competencia de jalar la cuerda. Por supuesto, al formar equipos, ningún jugador quiere aliarse con el adulto mayor. Pero resulta que, gracias a su experiencia, el equipo de personajes protagonistas gana la prueba. El triunfo lo obtienen gracias a la estrategia del jugador #1, basada en habilidad por encima de la fuerza bruta.

Aquí habrá que decir que la experiencia es una gran fuente de sabiduría, por lo que debemos aprovecharnos de los conocimientos adquiridos por los mayores con el paso del tiempo, y que muy a menudo despreciamos.

En la actualidad, las personas mayores se mantienen activas física y mentalmente; desarrollan un sentido de utilidad y pertenencia tanto familiar como socialmente. Sin duda es un error tratarlas como individuos pasivos, sin aportación. Las personas mayores tienen un cúmulo de conocimientos y experiencia por aprovechar, son activas, productivas, que pueden ser incorporadas a empresas y escuelas a través de programas destinados a cuidar su participación en estos espacios y formar un ambiente dignificador.

“El viejo quiere más vivir para más ver y oír”

No cometeré aquí la imprudencia de contarle el final, pero en el último capítulo se muestra que el jugador #1 en realidad no está en los juegos del calamar por necesidad (como todos los demás jugadores). Para él, no es suficiente ser un simple espectador, sino que se interesa en participar activamente en los juegos por gusto y por nostalgia.

Cuando se ha alcanzado cierta edad y llega la jubilación, es común que las personas mayores se sientan improductivos y hasta deprimidos. Considerando que el escenario socio-cultural actual brinda pocos, o casi ningún espacio de participación social genuino para el adulto mayor, es muy importante la construcción de sus propios espacios, donde desarrollen y refuercen sus habilidades y capacidades en vista de mejorar su vida cotidiana y elaborar un proyecto de vida saludable, que mantenga y eleve su autoestima y fortalezca los lazos sociales. A esto se le conoce como Participación Social Significativa.

“Viejo soy y viejo serás; cual me veo, tal te verás”

Actualmente en todo el mundo nos enfrentamos al creciente fenómeno del envejecimiento de población. Y no importa quien seas, si bien nos va, todos llegamos a esa etapa de la vida. Es por eso que debemos promover el bienestar de los individuos en edad avanzada, mantener una estrecha colaboración intergeneracional y tratarlos siempre con el respeto que nos merecen.

Es cuanto....