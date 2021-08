La gran labor...

Haciendo honor al dicho de que el horno no está para bollos, el presente agosto nos está regalando tremendas bocanadas de calor, y en ello, no le van a la zaga ni la pandemia ni el juego político del Presidente de la República, quien un día sí y el otro también, da tema para envolver a sus contrarios, convirtiéndolos en sopladores del humo necesario para nublar la vista mayoritaria sobre los yerros que ha cometido, y de paso, exhibirlos como las aves del mal agüero del pasado, movida que la mayoría se lo cree a pie juntillas, especialmente cuando habla del pasado e involucra a críticos rabiosos como Diego Fernández de Cevallos, el ex candidato del PAN, quien por largo rato lideró la contienda electoral de 1994, pero que a la hora de la hora, simplemente se rajó; vaya usted a saber qué carpeta le mostró Carlos Salinas de Gortari, de los arreglos que armaron para sacarle el triunfo de la bolsa a Cuauhtémoc Cárdenas, previa caída del sistema, encabezada por el actual director de la CFE, el nunca suficientemente criticado Manuel Bartlett, ahora miembro distinguido de la barra que encabeza la 4T.

Ciertamente, Andrés Manuel ya no tiene la fuerza de los 30 millones que lo llevaron a la titularidad del Poder Ejecutivo, pero todavía cuenta con el suficiente empuje para presumir que ni a calor le llega el dicho que dice: “para los coyotes los perros”, ya que, a la fecha, las jaurías que le acechan, no pasan de los ladridos alborotadores y de los aullidos evocando el pasado que tanto les favoreció en sus haciendas.

Así están las cosas y les platico que buscando de aquí y allá para esta ocasión, me encontré con la figura de una destacada guerrerense: María Luisa Ocampo Heredia, quién falleció el jueves 15 de agosto de 1974.

Ocampo Heredia fue una importante funcionaria pública que enfocó sus esfuerzos a impulsar los programas de bibliotecas públicas a lo largo y ancho del país.

María Luisa inició su vida laboral ejerciendo su carrera técnica de comercio lo que le servía de sustento para cursar la carrera de Filosofía y Letras, y en ese inter de su vida, fue surgiendo su talento literario en el que dejó huella, especialmente en la dramaturgia, codeándose con autores de la talla de Xavier Villaurrutia, entre otros.

María Luisa Ocampo Heredia también tuvo una destacada participación en organizaciones que luchaban por el pleno reconocimiento ciudadano de las mujeres, formando parte de activas agrupaciones como la Confederación Femenil Mexicana, Ateneo de Mujeres de México y la Alianza de Mujeres de México, todas ellas fueron parte importante del conglomerado social que durante más de tres décadas enfocó sus esfuerzos para que constitucionalmente se le reconociera a la mujer su derecho a votar y ser votada, lo cual sucedió gracias a la iniciativa que el sábado 17 de octubre de 1953 promulgó el entonces Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines.

María Luisa Ocampo Heredia forma parte de esa pléyade de personajes olvidados dentro de la historia, aún dentro de la de su propio estado de origen. De lo más destacado que le han brindado sus paisanos, es el haberle impuesto su nombre al Concurso de cuento y poesía estatal organizado por el gobierno de Guerrero, muchos años después del inicio de dicho certamen, ofreciéndole el honor el recientemente fallecido René Juárez Cisneros, quien gobernó al estado de Guerrero durante el periodo comprendido entre 1999 y 2005.

La gran labor cultural y aportación social de la escritora y luchadora social María Luisa Ocampo Heredia tuvo los alcances necesarios como para afirmar que forma parte de los agentes que han contribuido a transformar este país, sin necesidad de ampararse bajo una bandera partidista. ¡Buenos días!