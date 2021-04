La habilidad de aprender a decir No

A veces, se da el caso, que piden demasiado de nosotros. No falta el familiar que nos pide un favor, el amigo que nos pide algo, o el colega que espera que hagamos algo por él sin importarle nuestra situación. Y si todo esto nos satura y nos causa conflicto, hay una herramienta que debemos comenzar a poner en práctica: aprender a decir que no.

¿Por qué una pequeña palabra es tan difícil de decir para la mayoría? De entrada, el No es una palabra negativa que por ende produce un estado negativo. No es fácil decirlo, así como tampoco es fácil escucharlo. Cognitivamente no hacer lo que nos piden nos hace sentir culpables, egoístas o malas personas, en especial a aquellas personas que gustan de complacer siempre a los demás. Como seres gregarios buscamos la aprobación de los demás, es un hecho demostrado por la ciencia.

En el fondo todos deseamos ser aceptados y nos preocupa que al decir No, cambiará la manera en la que nos ven, por ello muchas veces solemos priorizar las necesidades de los demás sobre las nuestras y pensamos que debemos decir Sí para preservar nuestras relaciones; pero el problema comienza cuando le decimos que Sí a muchas personas y queremos hacernos responsables de todo.

No es fácil saber decir que No y establecer límites, sin embargo, es muy necesario para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás, es una cuestión de equilibrio, conseguir darte a ti mismo la importancia que ahora das prioritariamente a los demás.

El reconocido profesor de la Wharthon Business School, Adam Grant comenta en su blog: “Cuando desarrollas la reputación de ser sensible y generoso, la montaña de peticiones que tienes sobre la mesa será cada vez más grande”.

Pero, ¿Cuál sería la mejor manera de decir No? En primer lugar, debemos hacer consciencia de que es una habilidad que necesitamos desarrollar, quitarnos la idea de que “soy así y no puedo cambiar”. Y, en segundo lugar, no se trata solo del hecho de decir que no, sino de hacerlo del modo adecuado. No es qué digo, sino cómo lo digo, cómo gestionamos toda esa parte emocional que está interviniendo en este proceso. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada pensando que esta acción el otro la considerará como una negativa. Es importante expresarnos con claridad y empatía, bien argumentado, de forma diplomática y sin agresividad, visualizando todas las opciones asertivas con todo el detalle posible.

Cada vez que alguien te pida algo que no quieres o no puedes hacer y estés tentado a decir que sí, reflexiona, no respondas de inmediato, tómate un tiempo antes de comprometerte. Evalúa fríamente la situación, y piensa que, al ser capaz de decir No, evitarás sentirte estresado y podrás enfocar tu energía en lo que verdaderamente deseas.

*Relaciones Públicas y Marketing Región Noroeste

ICAMI Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo