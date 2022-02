La herencia

Mientras en México hemos estado concentrados en aprender ciencias, matemáticas y lectura, muy necesarios, a nuestro alrededor se ha acrecentado la violencia, la inseguridad, el descontrol emocional de una generación, las inequidades y, en todo eso, la escuela parece estar ausente. ¿Es correcta esta visión?

Producto de la incomprensión de una era, en 2009 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) pide realizar un estudio sobre las condiciones de crecimiento y desarrollo económico en México. Los altos directivos de esta organización no se explican por qué México no crece, si se trata de un alumno de excelencia al momento de aplicar las políticas macroeconómicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Ricardo Hausmann, responsable del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, responsable de dicha misión, entregó el “Informe sobre Competitividad de México” al Presidente de la República, Felipe Calderón. Sorpresivamente, el estudio no tenía ninguna recomendación económica en especial; el motivo del pobre desempeño era otro. “Hay fuertes evidencias de que el crecimiento económico no está limitado por el acceso al crédito, ni por la inestabilidad macroeconómica. La mayor debilidad del crecimiento es la baja calidad de la oferta educativa”, concluyó.

Al leer conclusiones tan contundentes como estas, uno se pregunta: si lo tenemos tan claro, ¿por qué no corregimos? La perplejidad aumenta cuando nos percatamos de los intentos, una y otra vez, en sentidos concretos para la corrección de realidades específicas, pero con resultados que dejan mucho que desear.

Desde la década de los años 90, México participa de una serie de reformas en materia educativa todas orientadas a mejorar la calidad de la educación. Desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992, pasando por la Alianza por la Calidad Educativa (ACE) en 2007, la Reforma Educativa de 2013 o hasta la Contrarreforma de 2019, todas en alguna medida tocan los mismos puntos: orientación hacia los aprendizajes, profesionalización docente, mejora curricular, sistemas de medición para la mejora de los educandos y sus maestros, transparencia y algunos otros ejes, en ocasiones menores, que buscan diferenciarse de su pasado inmediato.

En general, las razones de la transformación siempre son las mismas: la politización de la educación, la captura de parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), la falta de formación inicial y continua de los docentes, la debilidad del federalismo educativo, la inercia del gasto público, la pobre infraestructura escolar, la ausencia de un método crítico de pensamiento y algún posible “etcétera” de moda en las tendencias educativas. Siempre con el mismo resultado: un sistema educativo caracterizado por su incapacidad para dar resultados y su amplio margen de exclusión.

Las reformas no dieron los resultados esperados por una multiplicidad de razones, algunas veces eran incompletas y otras fueron pésimamente implementadas. El énfasis en fortalecer valores hacia la empleabilidad y la productividad, en una sociedad tan desigual y estratificada, lejos de ayudar, perjudica.

Por principio de cuentas, no existe el mismo criterio de exigencia por todos los mexicanos; mientras unos piensan en competir con el mundo, para la mayoría de la población, tener a sus hijos en la escuela es más que suficiente. Segundo, para los mexicanos la educación es una moneda de cambio: mientras encuentro un empleo, estudio; si en el camino me surge la oportunidad, la tomo y dejo la escuela. Tercero, la escuela es solamente el reflejo de los contextos, es una caja de resonancia, con vicios y virtudes, pero pocas veces una posibilidad de transformación del entorno y, por ende, de la vida de quienes ahí se desarrollan.

Con lo anterior me refiero a que, destacar los aprendizajes individuales en deterioro de la función social que la escuela esta llamada a desarrollar en una “colonia” en la ciudad o en una “ranchería” de una comunidad rural, la aleja de la población porque carece de sentido para la realidad cotidiana de la gente, de sus necesidades reales y no necesariamente de las de una unidad en el libro de texto.

Lo que, es más, que sería de nosotros si nos hubiera ido de otra forma en la construcción de esta visión a favor de la calidad de los aprendizajes, ¿tendríamos menos desigualdad, violencia, estabilidad emocional en nuestros jóvenes? Me da la impresión que partiríamos de un lugar menos inequitativo, pero no por ello menos demandante de una escuela en el centro de nuestras (pre) ocupaciones, no como un problema, sino como solución. La escuela no es el problema, ¡es la solución!

Hoy que vivimos en medio de un entorno colmado de nuevos desafíos, ¿qué lugar queremos para la escuela? ¿Qué lugar tiene la escuela en medio de la crisis de agua en el centro de tantas comunidades? ¿Qué dice la escuela de ese deseo de “paz” en medio de los poblados que no tienen que comer y buscan una oportunidad y sólo el crimen organizado se las ofrece? La reproducción de políticos huecos que hacen de la gente su botín, ¿la escuela puede acompañarnos para aprender a tomar decisiones y entender que no necesitamos de ningún “salvador”? La era digital en ocasiones parece una amenaza y en otras una gran oportunidad, ¿cómo nos desarrollamos junto con ella desde realidades tan diversas en nuestra sociedad, desde la utilización de una tablet o teléfonos inteligentes para la escuela a distancia o bien, cuando nuestros hijos nos dicen que su mejor amigo habita en “la nube” y no sabemos qué hacer como padres?

Pienso en aquello que de manera recurrente me repetía mi madre y yo le repito a mis hijas, porque mi abuela se los decía a sus hijos: mi mejor herencia para ti es tu educación. No lo olvides.

¿Qué tipo de herencia, de escuela, queremos para la presente generación? ¿Alcanza con la calidad educativa, frustrada en tantos intentos? ¿Y si la pandemia se presenta en forma de oportunidad? Quiero una escuela en la que el mundo, el mundo de las y los niños los contemple y ellas y ellos, se sientan plenos porque forman parte de él, sin importar donde edifican su realidad.

Que así sea.