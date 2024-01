Así como se recuerda la mágica emoción con que alguien entró a nuestra vida, si la muerte toca a su habitación, también se recuerda la terrible conmoción que nos dejó con su partida

Hay horas que marcan nuestra vida. ¿Cómo no recordar la hora del primer encuentro con la persona amada? ¿Cómo no recordar la circunstancia en que nos vimos por primera vez? ¿Cómo no recordar el calor y ternura de su mirada? ¿Cómo no recordar el temblor de piernas y el rubor que encendió nuestras mejillas una y otra vez?

No nos referimos exclusivamente al enamoramiento que conduce a la alianza esponsal, sino al contacto con cualquier persona que nos atraiga, impacte o seduzca con su presencia o doctrina.

Es sintomático cómo el evangelista Juan recuerda la hora en que él y Andrés platicaban con el Bautista y pasó Jesús. No se nos dice que les hiciera alguna invitación a seguirlo, sino que el Bautista lo señaló y fueron tras él. Jesús les preguntó: “¿A quién buscan?”. Le contestaron: “Maestro, ¿dónde vives?”. Jesús les dijo: “Vengan y vean”. Fueron y vieron dónde vivía. Eran como las cuatro de la tarde; y se quedaron con Él el resto del día” (Jn 1,38-39).

En el capítulo 21 de “El principito”, de Antoine de Saint-Exupery, el zorro le explica al pequeño príncipe que los ritos son importantes: “Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las cuatro, me agitaré y me inquietaré; descubriré el precio de la felicidad”.

Así como se recuerda la mágica emoción con que alguien entró a nuestra vida, si la muerte toca a su habitación, también se recuerda la terrible conmoción que nos dejó con su partida. Dijo Fernando Savater al perder a su esposa: “¿Qué será de mí, si ha fallecido? Son ya para siempre las tres de la madrugada”.

¿Recuerdo la hora?