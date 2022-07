La identidad perdida

Es decir, mi identidad personal es refractaria a cualquier copia. Soy un modelo estrictamente original.

Desde antiguo, Sócrates repitió que la clave para construir una identidad sólida consistía en llegar al autoconocimiento. Si sabes quién eres, sabrás qué es lo que quieres, dónde deseas llegar y por qué sendero debes caminar.

Esta autoidentidad ha sido perseguida con tenacidad a través de los siglos. La letra de una canción de Manuel Esperón y Felipe Bermejo, que interpretó exitosamente Pedro Infante, dice: “Yo soy quien soy, y no me parezco a nadie”. Es decir, mi identidad personal es refractaria a cualquier copia. Soy un modelo estrictamente original.

Sin embargo, se constata con preocupación que la moda nos iguala. Quiero ser original, pero calzo determinado par de zapatos. Pretendo diferenciarme de los demás, pero me uniformo con ellos al comprar el pantalón al que todos aspiran. Quiero ser signo de distinción, pero marcho al compás de quienes ostentan la marca del último celular en el mercado. Me resisto a ser como los demás, pero adquiero los objetos que me transportan a la columna donde se encuentran los privilegiados y elegidos. El bolso que portan las damas está cruzado por una cinta en la que resalta la marca del diseñador que creó ese modelo.

¿Dónde está mi originalidad? ¿Cómo brilla y se distingue mi personalidad e identidad? Pablo Neruda, en su poema, Al pie desde su niño, nos hizo reflexionar:

“El pie del niño aún no sabe que es pie,/ y quiere ser mariposa o manzana./ Pero luego los vidrios y las piedras,/ las calles, las escaleras, /y los caminos de la tierra dura/ van enseñando al pie que no puede volar, /que no puede ser fruto redondo en una rama. /El pie del niño entonces/ fue derrotado, cayó/ en la batalla,/ fue prisionero,/ condenado a vivir en un zapato”.

¿Conquisto mi identidad?

