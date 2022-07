La Iglesia ... y el ‘tono’ de la exigencia

El Presidente es lo que es, como reza el famoso y desafortunado, ‘es lo que hay’. Su resentimiento tiene dimensiones inimaginables. Desde el poder divide a los mexicanos, porque no piensa en gobernar para todos sino en mantenerse con unos cuantos. Pero, y ¿la Iglesia?, ¿y los derechos humanos de sus feligreses y de quienes no lo son? No es tiempo de quedarse callados, es momento de hacerse con ‘la palabra’.

“Dos sacerdotes jesuitas asesinados en México”, así cabeceó en Italia el Vatican News el cobarde homicidio de Javier Campos, el Gallo y Joaquín Mora, el profesor ignaciano proveniente de una preparatoria de Tampico. Ambos sacerdotes tenían años trabajando en Cerocahui, Chihuahua, en la zona Tarahumara. Fueron muertos a manos de “El Chueco”, el sicario dueño de la plaza. Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús, confirmó a los días la solicitud a las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de otros tres de sus hermanos. Las redes sociales sirvieron para pronunciamientos llenos de sufrimiento, en los que los miembros del clero afirman “no poder seguir callando”, como el sacerdote Pato Ávila. “Lo tuve que callar porque había amenazas sobre la Comunidad [...] Son muchos los detalles, pero no es el momento más que para compartirles mi dolor, mi rabia [...].” La Conferencia del Episcopado Mexicano se dijo “indignada”, en medio de tanta “muerte y crimen, “exigimos una pronta investigación y seguridad para la comunidad y todos los sacerdotes del país.” Hasta el Papa Francisco se pronunció a través de su cuenta de twitter, expresando su “dolor y consternación”, sin dejar de afirmar “cuántos asesinatos en México”. Para todos ellos, el Presidente de la República en México tuvo una respuesta, a través de su acostumbrado púlpito en “la mañanera”: “no me gusta su tono”. Podemos limitarnos a su acostumbrada soberbia, pero me parece que estamos siendo omisos. Aquí hay un símbolo que la oposición no ha sabido aprovechar. De él es la palabra, el tono es lo de menos. Se sintió amenazado cuando la iglesia católica reaccionó de manera distinta a su silencio acostumbrado en los últimos años. En la historia de México existen, por lo menos, tres momentos a los que habría que voltear a ver para entender la reacción presidencial, casi como un asunto de identidad. La primera con un eco en la coyuntura son las llamadas Leyes de Reforma, ocurre en 1857. La separación de los bienes entre el Estado y la Iglesia permitió a los liberales consolidar su poder y mantener su visión sobre el país. Al nacionalizar los bienes del clero e impedirle invertir en bienes inmobiliarios, se logró mantenerlos “a raya”. Benito Juárez se afianzaba en el poder. Posteriormente vendría “la guerra de los Cristeros” en 1927. A la manera de Juárez, el Presidente Elías Calles emitió una Ley en 1927 con la que pretendía construir los cimientos de un régimen. Son los inicios del régimen postrevolucionario, en los que un solo partido gobernó la presidencia del país durante más de 70 años. Los que se conocían como “cristeros” fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de aglutinar en torno suyo a grupos que, por distintas razones, se oponían a lo que ya para entonces se conocía como el “Grupo Sonora”. Había que detenerlos, sin importar el costo. A decir del Presidente López Obrador, la llamada 4T tiene una razón histórica de la dimensión de la Reforma, entonces, ¿por qué no habría de tener sus mismos fantasmas? Ni qué decir de cimentar un régimen en el que la hegemonía de un partido sea la característica fundamental, como lo hizo Calles. En realidad, AMLO se ve menos en la figura de Lázaro Cárdenas como en la de Calles, como el fundador de una “era”. Todos los que se opongan son traidores, no adversarios. El tercer momento de la Iglesia católica en México es el que más desprecio le genera al Presidente. Ese periodo mexicano del cual se habla en el extranjero como “un modelo” a seguir, la llamada Alternancia, la auténtica 4T - la otra podría quedar como una impostura de la historia -. En ese espacio que bien podría considerarse desde los años 80, la iglesia católica fue un pilar. Desde las iglesias del país se hicieron llamados por la libertad a favor de la democracia, no así en pro de ningún partido político - eso estaría penado por la ley-. No en balde el PRI perdió Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, los llamados estados cristeros; aunque también generó conciencia en Nuevo León, Chihuahua, Yucatán, Michoacán, por citar algunos. Claro, eran los años de Karol Wojtyla, el Papa polaco Juan Pablo II, uno de los principales actores en la caída del comunismo en el mundo. Soplaban aires de libertad y México no fue la excepción. El Presidente tiene razón, la Iglesia estuvo ahí; participó en favor de la democratización de México. La Iglesia católica es un adversario de talla, por eso me sorprende menos la reacción del Presidente en comparación al silencio de los últimos años de la propia institución eclesiástica. El Presidente es lo que es, como reza el famoso y desafortunado, “es lo que hay”. Su resentimiento tiene dimensiones inimaginables. Desde el poder divide a los mexicanos, porque no piensa en gobernar para todos sino en mantenerse con unos cuantos. Pero, y ¿la Iglesia?, ¿y los derechos humanos de sus feligreses y de quienes no lo son? No es tiempo de quedarse callados, es momento de hacerse con “la palabra”. Aplaudo y reconozco a la Arquidiócesis Primada de México, quién le recordó al hoy presidente: el Estado no predica, aplica la ley. Que así sea.