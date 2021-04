La inflación y la solidaridad

En su mensaje a la nación, el Presidente Miguel de la Madrid manifestó que la inflación es el problema número uno del País y que habrá necesidad de combatirlo por todos los medios.

Los economistas nos dicen que la inflación desalienta el ahorro, hace que las inversiones se vuelvan más riesgosas, indefectiblemente desemboca en una devaluación de nuestra moneda y causa un enorme malestar en sus efectos de aumento de los precios.

Nuestro realista y eficiente Secretario de Hacienda, el licenciado Jesús Silva Herzog, en su reciente comparecencia ante el Congreso de La Unión, clasificó este fenómeno como “el impuesto más Injusto que existe” y lo es, puesto que no requiere de decreto alguno para su instauración, simplemente se aumenta excesivamente el dinero en circulación, lo cual les resta valor a la moneda, por no estar respaldada con producción y surge la inflación.

Sin embargo hoy, más que referirme a las causas económicas y los efectos de la misma índole que produce este exceso de dinero en circulación, quiero resaltar el hecho social a qué conduce el fenómeno de marras: nos vuelve un pueblo carente de solidaridad social.

Me explico: cuando el ciudadano, cualquiera que sea su posición social o actividad económica (sea obrero, profesional o empresario), toma conciencia de que sus ingresos se ven mermados por la inflación; es decir, cuando el Banco Central emite más billetes que el equivalente a nuestro aumento en producción y nos hace más chicos los billetes que ya tenemos en nuestra bolsa -así, pues, la inflación no quiere decir que las cosas valgan más, lo que significa es que los billetes (al haber muchos ahora) son más chicos y compran menos cosas)-, en fin, cuando el hombre de la calle se da cuenta de que se le están reduciendo las monedas en su bolsa, lo que inmediatamente procura es defenderse exigiendo, por un lado, que los precios de los productos que él consume no suban; y por el otro lado, que sus ingresos se acrecienten.

Así tenemos al obrero pidiendo aumento de salarios de acuerdo con la inflación, pero que no suban los productos que él consume; el productor agrícola demanda mayores precios de garantía para sus procesos, pero exige que no le suban el diesel, los fertilizantes, el crédito y la semilla.

El industrial solicita un aumento de precios en sus productos terminados, pero exige que no suban los intereses del crédito y el precio de sus materias primas; el transportista quiere aumento de tarifas, pero se queja del incremento en los combustibles y en las unidades de transporte, y el comerciante demanda mayores márgenes de comercialización.

Todo el mundo desea que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de su compadre. Y es lógico que así sea, porque la inflación es la gran manzana de la discordia de los gobiernos irresponsables ( digo irresponsable porque la primera obligación del político es propiciar la paz para que todos los sectores trabajen en armonía y no provocar el enfrentamiento de todos contra todos).

Podríamos definir la solidaridad como la capacidad de un grupo humano de conjugar sus voluntades por encima de sus diferencias y a pesar de las divergencias en aras de alcanzar objetivos más elevados. Al enfrentarnos unos contra otros, la inflación hace imposible la solidaridad humana.

Para salir de la crisis, como nación, como pueblo, necesitamos de místicas que nos unan, de liderazgos genuinos que busquen el bien común, de metas sensatas que permitan al pueblo crecer en su estatura moral.

En otras palabras, requerimos de un pueblo solidario que se enfrente a los problemas en forma unida y con gran sentido de corresponsabilidad y la inflación, lejos de ayudar a crear ese clima, divide y enfrenta a los mexicanos.

Por lo anterior, el sector empresarial aplaudirá y apoyará cualquier medida razonable que nos lleve a controlar la inflación.

Miércoles 15 de diciembre, 1982