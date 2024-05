Cultura popular

Wikipedia: Recordado por haber esperado a su amigo, el profesor Hidesaburō Ueno, en la estación de Shibuya, cerca de nueve años después de la muerte de éste, el perro japonés de raza akita Hachikō (1923-1935) ha sido inmortalizado no sólo en una estatua en dicha estación de trenes en Japón, sino en obras de cine y literatura, pero sobre todo en series de ánime para televisión.

Televisión

Jurassic Bark (Futurama): En el episodio Jurassic Bark («Ladrido jurásico», en español), de la serie de televisión estadounidense Futurama, Fry encuentra los restos fosilizados de su perro, Seymour (Simuerdiera, en algunas versiones) y gracias a la alta tecnología del año 3000, este tiene la oportunidad de clonarlo, sin embargo Fry detiene el proceso de clonación a medio camino y se arrepiente de hacerlo, cuando se entera de que Seymour había vivido muchos años después de que él desapareciera, creyendo que por eso su perro había terminado por vivir una vida feliz más allá de su antiguo amo y por lo tanto, este lo habría olvidado. Al final del episodio se revela al espectador que Seymour sí había esperado el regreso de Fry en la entrada de la pizzería donde él trabajaba, durante 12 años, hasta su muerte. El final del episodio es un claro homenaje y paralelismo a la historia real de Hachiko, y en general es considerado uno de los episodios más emotivos y recordados de Futurama.

Zoids: Chaotic Century: En este anime, en el capítulo 3, Memoria (Kioku) hay un fuerte militar abandonado, en el que los protagonistas Bang, Sieg y Fine son atacados por Irvine, pero son salvados por un zoid- Gordus, aunque primero fueron atacados por este zoid Gordus. El zoid no es dañado muy fuerte por Irvine, después Bang lo cuida y logra reparar. Luego descubren por unos archivos abandonados que el zoid tuvo que ser abandonado por los militares del fuerte hace 50 años y este zoid aún los estaba esperando y que nunca se irá aunque tenga que esperar 50 años más.

Golden Time: En el capítulo 7 de esta serie animada, Koko le hace un comentario Tada relacionado con Hachiko, haciendo referencia a la lealtad con la que había estado esperándolo ese día. Seguido a esto, se incluyen imágenes animadas de la estatua Hachiko en Tokio. Esta última se muestra exactamente como la original.

Tegami Bachi: En el episodio 17 hay un perro-mapache llamado Darwin (cuyo nombre significa ‘amigo fiel’), quien es el dingo de una Letter Bee de nombre Elena Blanc. Darwin la espera en el puente pero Elena todavía no vuelve. En el episodio, le encargan al protagonista Lag Seeing que vaya a hacer una entrega a Elena y que Darwin fuera su guía. Lo que Lag no sabía, hasta que se encuentra con un sacerdote, fue que Elena había muerto hace 10 años asesinada por un Gaichuu, por lo que en realidad la misión de Lag era entregar a Darwin hasta donde estaba enterrada Elena. Cuando llegan a su lugar de destino, Darwin fallece recostado sobre la tumba de su dueña y amiga Elena.

Ghost Sweeper Mikami: Un episodio de este anime trata la historia de un perro fantasma que fue abandonado por su amo en la niñez y que espera fielmente su regreso, incluso después de la muerte. El perro, llamado Kojirô, es de raza Akita al igual que Hachikô.