La lectura de los maestros

'Los maestros de escuela, antes de dar a leer, deberían leer... He estado, digamos, en decenas de casas de maestros de escuela y no he visto siquiera un pequeño librero con una selección modesta de libros'.

Es común escuchar el lamento de que los jóvenes leen poco, cosa que es cierta; sin embargo, lo importante es buscar las causas. Algunas personas cargan todo el acento en la intrusión e influjo de las nuevas tecnologías como la causa fundamental; empero, habrá que decir que el ejemplo de los padres, familiares, amigos y maestros es también esencial para motivar a la práctica de la lectura. De hecho, el escritor Rogelio Guedea, a quien hemos estado siguiendo, se ciñó al ejemplo de los maestros: “Los maestros de escuela, antes de dar a leer, deberían leer... He estado, digamos, en decenas de casas de maestros de escuela y no he visto siquiera un pequeño librero con una selección modesta de libros”. Claro que no hay que generalizar, conozco a maestros que se encuentran ante el dilema de incluir otro libro o caber ellos en su casa. No obstante, sigamos leyendo a Guedea: “Escucho a los maestros de escuela decir prodigios sobre la lectura y sus beneficios, pero los libros en sus casas brillan por su ausencia. Los libros ausentes parecen hacerse presentes en sus conversaciones, pero nada más”. Incluso, señaló que si se cuestiona a los maestros sobre sus libros o autores preferidos son incapaces de citarlos: “No les pregunten por sus lecturas, eso sí, o por sus escritores predilectos, porque de su boca saldrán frases como: “he leído cantidades industriales, pero tengo una memoria pésima”. Los maestros de escuela deberían empezar por tener una mejor memoria, que muy bien les haría para recordar que, antes de dar a leer, deberían leer”. Aun sin ser maestro, no podemos olvidar el embarazoso episodio que vivió Enrique Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara, el 3 de diciembre de 2011. ¿Soy buen lector?