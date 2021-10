La maldición del sueño recurrente

Desde hace más o menos tres meses todas las noches sueño lo mismo y, cuando digo lo mismo, no exagero. Las escenas oníricas se repiten como si fuesen la misma película: son exactas en secuencia, trama, duración y contenido.

Noventa noches de soñar lo mismo han hecho que pierda el gusto por dormir: se necesita un mínimo de novedad hasta para entregarse al descanso. El problema no es que me agobie un mal sueño, una pesadilla angustiosa de la que despierte con los ojos desorbitados y el corazón a punto de salírseme, no. Es más bien un sueño insulso con una anécdota muy simple: en cuanto caigo dormido me veo ante el espejo del botiquín, saco la lengua, me lavo los dientes, me ducho, me visto, desayuno, voy a la universidad, regreso a mi casa, me siento a leer, luego escribo, ceno, me acuesto y, en ese instante, despierto a este mundo con una inmensa sensación de fastidio que me dura todo el día.

Le he planteado mi problema a dos psiquiatras, cinco médicos y a un número indeterminado de psicoanalistas, todos ellos expertos en medicina del sueño y, sin embargo, sigo igual; quiero decir que me he gastado una buena suma en fármacos y consejos inútiles, pues mi problema persiste sin que surja modificación ninguna. Es como si mis sueños surgieran de una imprenta y mis noches quedaran estampadas con la misma hoja: estar frente al botiquín del baño, sacar la lengua, lavarme, los dientes... Materialmente no sé qué hacer y a veces hasta me provoco con tazas y tazas de café express un bienvenido insomnio. Pero cuando finalmente la fatiga me vence y caigo rendido, mi sueño de todos los días se repite exacto.

Creo que tendré que encariñarme con mi sueño, tal y como lo he hecho con mi vida.