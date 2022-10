La misión de transformar Sinaloa (II)

El plan y las metas

No lo abrumo con los 232 indicadores/metas propuestos sino que pongo el acento en dos aspectos: ¿cuál es la ambición de la visión propuesta?, y ¿cuáles son los indicadores estratégicos? Es decir, aquellos que de conseguirse impactarían en un cambio profundo de nuestra realidad.

El plan de Rocha tiene tres ejes: 1. Bienestar social sostenible, 2. Desarrollo económico y 3. Gobierno promotor de paz, seguridad, ética y eficiencia. Hasta ahí hay una gran coincidencia en el diagnóstico que planteé en el artículo anterior. Más allá de los detalles, el sueño es claro: construir un Sinaloa próspero y pacífico . Y no se puede uno sin lo otro.



La visión y el ‘sentido social’

Otro problema es que no queda claro cómo cada política o estrategia se correlaciona directamente con los indicadores estratégicos.

El PED expone un diagnóstico sustentado y realista y tiene como marco moral los principios/valores generales que AMLO repite a diario. La visión se expresa en el “sentido social” que Rocha ha definido como el sello de su gestión. Sin embargo, el problema no está en el diagnóstico, sino en que las metas planteadas se quedan cortas o poco claras ante la aspiración expresada en el discurso sobre una verdadera transformación.

Todo dentro de un modelo de gestión participativa y una Agenda Transversal que incluye los Enfoques de Desarrollo Sostenible y de Igualdad Sustantiva. Esa transversalidad me parece un gran acierto de modernidad y ya se percibe, sobre todo con la institucionalización formal de la Secretaría de las Mujeres.



Las metas: prosperidad en la media y seguridad sin justicia

En materia de prosperidad llama la atención que en el indicador más relevante, el del PIB estatal, no exista ningún compromiso concreto y el planteamiento óptimo se reduzca a estar “por encima de la media nacional”. Precisamente en un contexto de estancamiento económico y alta inflación. Además, de acuerdo con los pronósticos del Banco Mundial, este sexenio cerrará con un crecimiento de apenas 1.5 por ciento del PIB en promedio.

Se persigue, por otro lado, una reducción marginal de la Pobreza Moderada de 25.6 por ciento de la población (2021) a 23.60 por ciento en el nivel óptimo. Destaca un salto relevante en Inversión Extranjera; tal vez porque ya hay mejor expectativa de las inversiones en Topolobampo. Otro aspecto destacable es el detalle en turismo, y dado el auge en Mazatlán, se plantea un crecimiento importante en cruceristas, habitaciones y hoteles de 5 estrellas.

En cuanto a seguridad, sorprende que el PED no incluya la Tasa de Homicidio Doloso como un indicador relevante, cuando se sabe que es el principal factor comparativo a nivel internacional en la materia y es el principal delito que ha sumido a Sinaloa en el estigma violento y el argumento recurrente para el “warning” estadunidense.

La buena noticia es que Sinaloa ha venido retrocediendo posiciones en materia de inseguridad desde 2017. Hemos salido del top 3 de violencia y actualmente ocupamos la posición 16 del Índice de Paz. Esto debido a dos factores, uno objetivo y otro relativo: el primero es que por primera vez en 12 años tenemos una tasa de homicidio inferior a la media nacional, y el segundo es que mientras Sinaloa reduce sus niveles de violencia visible, el resto del país se ha puesto más violento. Pero el estigma se mantiene.

Una pésima noticia es que la “mejora” en homicidios no considera a las personas desaparecidas, que ya son el doble de las asesinadas y de las cuales el 63 por ciento nunca aparece. De modo que los “buenos resultados” que se presumen en seguridad dejan fuera el hecho de que miles de personas son buscadas a diario por sus familias en fosas clandestinas desde Choix hasta Escuinapa. Así no hay paz posible.

Otra observación es que no hay una referencia precisa a los altos índices de impunidad del estado. Hay sí, en el eje 3, un indicador alusivo el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, pero de acuerdo con el estudio “Hallazgos 2021” de México Evalúa, el Índice de impunidad general de Sinaloa es de 87.3 por ciento, pero el de homicidio es 99.4 por ciento; y aunque este aspecto es responsabilidad directa de la Fiscalía, no se puede aspirar a cumplir el principio de que “la paz es fruto de justicia” sin abatir esos niveles de manera sensible. Por lo que una “misión” clave para el estado será buscar cómo rediseñar el aparato de justicia penal estatal con acciones y presupuesto.

Celebro la inclusión de indicadores de seguridad alusivos a la construcción de una Policía Estatal que vaya de los 798 agentes actuales a 2,200 en 2027, bien pagados, capacitados y con garantías laborales. Una alternativa civil local a la militarización de la seguridad nacional que venimos viviendo desde 2006 y que AMLO ha exacerbado con apoyo del PRI.

En suma, el Plan diagnostica correctamente pero no alcanza a proponer, en los proyectos y los indicadores, nada más grande. La visión y el “sentido social” están ahí más como intención. Otro tema es, por cierto, ¿qué tan bien se ha comunicado?

Y creo que el problema es más profundo: para cambiar el estado Rocha tiene que cambiar al gobierno y la relación que éste tiene con otros actores. No solo desde la figura del Ejecutivo, la inclusión de cuadros jóvenes y preparados o de cierta pluralidad, sino desde el diseño del aparato burocrático más allá de la austeridad y el buen manejo de los recursos que, aunque siempre es útil y un requisito mínimo de gestión, no alcanza para conseguir éxitos verdaderamente transformadores.