Lo que ocurre en la web no escapa a las prohibiciones establecidas en la legislación electoral, incluso existe jurisprudencia al respecto. Es verdad que tampoco existe un set de normas específicas y ese es un gran pendiente del Legislativo.

La sociedad actual no puede concebirse sin Internet y sin las redes sociodigitales. No son un elemento temporal, son un complemento del estilo de vida contemporáneo que tiene influencia en prácticamente todos los campos de la actividad humana. La política y en particular las campañas electorales de 2024, no son la excepción.

Dependiendo del origen de los contenidos, pueden ser una extraordinaria fuente de información y, desde luego, permiten una forma de participación política fundamental para cualquier sociedad democrática: la libertad de allegarse de información y de producir opiniones con libertad para expresarse.

Sin embargo, también existen algunos riesgos de sesgos en las creencias de las personas ocasionados por la influencia de las redes sociales por dos elementos importantes: por un lado, la ingeniería de los algoritmos, y por el otro, el poder de la conformidad.