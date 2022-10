La paella de la vida

Sí, la vida es una inmensa paella donde se conjugan alegrías y tristezas, gozo y sufrimiento, júbilo y dolor. La alternancia de acontecimientos, estados de ánimo y sentimientos es lo que confiere sabor al platillo. No se puede experimentar la alegría si no se ha saboreado el dolor. No se escucha el sonoro estallido de la carcajada, si no se han derramado previamente las lágrimas vertidas por el desgarro interior.

