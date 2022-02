El jueves de esta semana el Banco de México decidió aumentar su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, para llevarla a 6%. Esta es la segunda vez que decide un escalamiento de esa magnitud. Suele incrementarla, o bajarla, en un cuarto de punto. Con esta decisión se busca disminuir la velocidad de incremento de los precios, hasta llevarla a niveles aceptables, o convenientes para la economía del país.

En diciembre de 2018, la tasa de referencia estaba en 8.25%, pero paulatinamente fue disminuida mes a mes hasta ponerla en un nivel de 4%, en mayo de 2021. Ahora se está en una etapa de alza, aunque todavía no se llega al nivel de 8.5%. En el periodo de descenso, la medida estimulaba el crecimiento o recuperación de la economía, ahora se frena su expansión.

La modificación de la tasa de referencia implica que el acceso al crédito se conseguirá comercialmente a intereses más elevados, lo cual desalienta al consumo y la inversión.

Han transcurrido ya nueve meses de continuos aumentos de la tasa, en reacción a la emergencia de presiones inflacionarias y su persistencia. De acuerdo con el último informe de INEGI, la inflación general disminuyó en enero respecto a diciembre (7.07% vs 7.36%), pero aún no se puede decir que se ha doblado la curva de incremento de los precios para converger hacia le meta de inflación del Banco de México.

Así lo muestra el comportamiento de la inflación subyacente, la que contempla bienes y servicios de precios menos volátiles. Jonathan Heath, miembro de la Junta de Gobierno, considera que la inflación subyacente podría mostrar un comportamiento descendente en el mes que corre o hasta marzo.

Debido a los efectos de la pandemia y las medidas para manejarse en ella, estamos en un escenario global de aumento de precios. El problema no es exclusivo de México. Sin embargo, como la economía mexicana está muy abierta al comercio el componente de inflación importada ejerce un efecto determinante sobre la evolución de los precios internos, lo cual resta efectividad a la política monetaria y obstaculiza que el Banco de México alcance su objetivo en menor tiempo.

Más que atender el comportamiento de los precios a corto plazo, al banco central del país le preocupa que las expectativas de inflación a mediano y largo plazo se contaminen y den lugar a una espiral inflacionaria -donde las empresas y personas esperarán tasas de inflación cada vez más altas-. De ahí que haya adoptado un enfoque más determinado; sin preocuparse por su impacto sobre la tasa de crecimiento económico. La instauración de una espiral tendría que ser tratada con medidas más severas, tanto de orden monetario como fiscal o a políticas de manejo de rentas.

De acuerdo con el Banco de México, la inflación global ha seguido en aumento, presionada por cuellos de botella en la producción -insuficiente respuesta de las ofertas de bienes a la ampliación de la demanda-, la recomposición del gasto hacia mercancías -ya que los que tienen capacidad de gasto no pueden adquirir servicios que implican aglomeración de personas-, los elevados precios de alimentos y energéticos, así como la recuperación en algunos servicios.

Añadiríamos que no se han restablecido del todo los sistemas de transporte -también aquí persisten cuellos de botella- y que los mercados laborales aún no se han recuperado, ya que existe una mano de obra que no desea regresar a un trabajo o a sus empleos anteriores. Esto último es particularmente importante para economías desarrolladas; como ocurre en Estados Unidos, de donde viene el grueso de nuestras importaciones.

Debido al aumento global de las presiones inflacionarias, el Banco de México anticipa un apretamiento de las condiciones financieras monetarias y financieras globales, es decir el aumento en el costo del dinero a medida que otros bancos centrales procedan a elevar sus tasas de referencia, particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo cual se traduciría en menor crecimiento económico.

Estamos en un periodo de desaceleración económica, cuya profundidad dependerá de que tanto se mantengan de las medidas de política fiscal. Sin embargo, aún para efectos fiscales, es obvio que la preocupación mayor está puesta en la inflación. En particular, si la pandemia cede.