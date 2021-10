La piedra que llegó a la casa de Xenón

Cuando decidimos la tarde anterior que iríamos a Tamazula, por el sismo que se sintió hasta Culiacán en noviembre de 2011, era por algunos derrumbes leves en la carretera que parte por la mitad el estado y se introduce al vecino estado de Durango.

No nos imaginamos, de entrada, que luego estaríamos montados en una avioneta, viajar por unos 10 minutos, que el piloto apagaría el motor para planear entre corrientes de aire y atacar de frente el cerro pegado a la Sierra Madre Occidental a donde aterrizaríamos en una aeropista de piedra y tierra, de subida y de no más de 200 metros.

Pero estábamos ahí, con la promesa de ver casas agrietadas, gente asustada y la joya de la corona, una piedra que cayó encima de una casa.

Por eso llegamos al Ayuntamiento de Tamazula, a donde no había hasta hace unos años, ni Protección Civil ni Bomberos, y un trabajador dijo que a oídas supo que “allá arriba” les había ido muy mal.

El sismo, registrado el 5 de septiembre de 2011, fue de 4.8 grados y se ubicó a 56 kilómetros al noroeste de Culiacán, y a 24 kilómetros de La Galancita, la comunidad grande más cercana.

Hubo otras 16 réplicas, una de ellas de hasta 3.9 grados que también sacudió las comunidades de El Platanar de Coluta y Coluta.

Muchos no sabíamos, si no es por el trabajo que realizó entonces el doctor Juan Espinosa Luna al frente de la Red Sísmica Sinaloense, que la zona es muy activa.

Para llegar a Coluta hubo que pedir permiso, comunicarse por radio desde una aeropista al abarrote del pueblo ubicado a 15 kilómetros en avioneta desde Tamazula.

A los pobladores les interesó que se supiera en qué condiciones quedaron sus casas y accedieron. Nos recogieron al equipo de Noroeste que viajó al lugar en cuatrimotos.

Al llegar, el anuncio de Protección Civil de Durango sonaba a disparate y a huevonada: “no se han presentado reportes de daños materiales ni pérdida de vidas humanas”, porque aunque los pobladores de esos alejados pueblos los vieron sobrevolar la zona, los funcionarios no bajaron.

“Y les dijeron que bajaran ahí, donde le cayó a la casa, pero ya no volvieron. Y no fueron ahí, donde cayó la piedra en la casa”, recordó “Panchita”, del abarrote.

Al llegar a la aeropista del Platanar de Coluta, los pobladores nos trasladaron en cuatrimotos por caminos de bajada por unos 12 minutos hasta llegar a Coluta. Por esas veredas te podías asomar a voladeros de cientos de metros o a verdaderas trampas mortales de vegetación y rocas.

Ya desde el vuelo el piloto nos había enseñado algunas huellas de lo que decía eran rastros de la trayectoria que una roca gigantesca dejó al rodar hacia abajo.

Entonces conocí a Xenón, un joven de no más de 25 años, con tres hijos, y quien se dedicaba a cuidar “las plantas”.

“Cuando empezó así (a temblar), estábamos allá abajo, ya no nos quisimos arrimar, por lo mismo”, dice, mientras señalaba una zona que parece sacada del cuento.

Su casa, de unos tres cuartos, una estancia y portal amplio, estaba hecha de piedra y lodo, enjarrada y pintada de verde limón y ahora partida por la mitad.

Pero estaba construida encima de un terraplén, que a su vez se asomaba al cauce de un arroyo pluvial, que invitaba a imaginarse cómo luciría con el agua corriendo por el lugar, entre los árboles con gigantes raíces por fuera, con piedras enormes erosionadas y bañadas por los rayos del sol que apenas pueden entrar, después de luchar contra el follaje y en medio de aquellas murallas de tierra, roca y musgo.

Xenón miraba ese pedacito de Edén, lastimado y preocupado. Nos dejó pasar por esa reja de metal pintada de negro que tenía como entrada para acercarnos y dar crédito a lo que creíamos estar viendo.

La roca, que nos imaginamos del tamaño de una lavadora, en realidad era del tamaño de un chevy o un vocho. Había bajado a ese pequeño paraíso para partir por la mitad la casa de Xenón y quedarse ahí, bañada en polvo, enjarre, escombros y cascajo.

Cuando llegamos, aún estaba ahí, en su sala, como un invasor, que llegó sin invitación.

Entonces uno de sus vecinos y compañeros de trabajo le grita, unos minutos después de nuestra llegada: ¿Eh?, yo pensé que ya las habías sacado.

A Xenón no le hizo gracia.

“¿Qué?, ¿no la vas a sacar?, yo pensé que eso estabas haciendo, porque no fuiste a trabajar en toda la mañana”.

Xenón siguió serio, mirando el lugar donde había estado la sala de su casa.

“Me avisaron y vine a ver y ya estaba todo. Cuando me dijeron piedras, yo pensé que eran unas chiquillas ahí, pero ya miré todo”, dijo, y me dijo exactamente lo que yo también había pensado.

“¿Y qué sentiste?”, le pregunté.

“No, pues, bien agüitado”, respondió.

“¿Y qué vas a hacer?”, cuestionó de nuevo.

“Pues, uno tiene que limpiar... vamos a ver cómo le hacemos”.

Me explicó que en el lugar donde cayó la roca dormían él y su mujer, y su hijo por un lado.

Xenón me comentó que ya conocía sobre los temblores en la zona, pero nunca había vivido algo igual, me recalcó que no había ido nadie de Protección Civil, ni de Bomberos, ni alguien de Gobierno.

“Sabes que esto puede volver a pasar”, le dije. “¿No te da miedo?”.

“Sí, sé que puede volver a ocurrir. Pues, sí tiene miedo uno, pero esto es lo único que tengo, lo único que tengo dónde vivir. Sí da miedo, pero pues a ver qué planeamos”.

“¿Y por qué no te vas?”, le dije casi reclamándole.

“¿A dónde?”, reviró.

“A Tamazula, a Culiacán, no sé”, insistí.

“No conozco a nadie allá. Y no sé hacer otra cosa que cuidar las plantas”, respondió con desespero.

Me quedé callado y luego hasta me dio pena, porque no entendí la realidad de Xenón y quería obligarlo a verla de otra manera.