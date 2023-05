Los sueños carecen de sentido cuando la realidad se aferra en decirte lo contario. Primero lo anecdotario. Muchos de nosotros nos hemos quedado sorprendidos cuando alguno de nuestros hijos nos pregunta: ‘¿para qué estudio si ese futbolista gana millones y apenas acabó la prepa, si esa tiktokera nada más terminó la secundaria y ve cuánto dinero tiene?’. O cuando nos dicen: ‘El dueño de Facebook e Instagram abandonó Harvard, no terminó la universidad, y le va muy bien’. ¿Cuántos no han llegado a sentirse incomprendidos cuando alguien con menor preparación que nosotros cuenta con mayor reconocimiento económico o social?

Hace unos días tuve una discusión con un joven a punto de terminar la preparatoria. Me cuestionó sobre la necesidad de seguir estudiando. Acusó de una incomprensión generalizada para su generación sobre la validez de la escuela. No entiende la necesidad de mantenerse atado a un proceso que no rinde dividendos. Si de ganar dinero se trata, es más rentable aprender a usar TikTok, que conocer sobre los “hoyos negros de la física”. No estoy de acuerdo con él, pero su desencanto me dejó helado porque tiene fundamento.

La pregunta que me hago es, ¿qué tanto de ese desencanto está vinculado a mi generación y las que nos precedieron? La respuesta es sencilla: todo. Hemos sido promotores de una verdad que hoy no encuentra referentes. Nuestra verdad quedó atada a una realidad del pasado, y hoy lucha por mantenerse, resignificarse.

En algún momento la promesa de la escuela se incumplió. Mi madre decía que, si estudiaba me iría bien en la vida; lo mismo le dijo mi abuela a mi madre; algo de eso, los padres de mi abuela le inculcaron a ella misma, por algo era maestra. Pero, al compartirle la misma idea a mis hijas, el mismo valor, en algún punto pierde consistencia. Los sueños carecen de sentido cuando la realidad se aferra en decirte lo contario.

Primero lo anecdotario. Muchos de nosotros nos hemos quedado sorprendidos cuando alguno de nuestros hijos nos pregunta: “¿para qué estudio si ese futbolista gana millones y apenas acabó la prepa, si esa tiktokera nada más terminó la secundaria y ve cuánto dinero tiene?”. O cuando nos dicen: “El dueño de Facebook e Instagram abandonó Harvard, no terminó la universidad, y le va muy bien”. ¿Cuántos no han llegado a sentirse incomprendidos cuando alguien con menor preparación que nosotros cuenta con mayor reconocimiento económico o social?

Segundo, la escuela no está generando un valor agregado en el camino hacia el éxito. Los datos refuerzan el sentido de la incomprensión.

Aumentó el 62 por ciento el número de universitarios en la última década, que corresponde a la generación de los millenial. Esta generación cuenta con mayores estudios, sin embargo, será la primera generación en los últimos 60 años en ganar menos que la generación que la antecedió. Un profesionista gana hoy 27 por ciento menos que hace 15 años. Los precios de comida, salud y servicios no cesan de aumentar. Pareciera que se vive sólo para el trabajo, el pago de la renta y la manutención de la familia (incluidas las mascotas). Siete de cada 10 mexicanos no conocerán ningún tipo de movilidad social, nunca cambiarán su nivel de vida, sin importar lo que hagan. No nos damos cuenta, pero en el centro de esta compleja situación se encuentra la pasión por aprender.

Los adultos reducimos la escuela a “un espacio”, a una “rutina”, no a una experiencia en la que aprender es algo apasionante. No se trata de que el gobierno, las familias, las y los maestros lo estén haciendo mal. Simplemente, todos damos por sentado el concepto “escuela” porque hay temas más urgentes en la agenda, como prevenir la violencia, conseguir un trabajo o creer que en la escuela nuestros hijos “están bien”. Si tan sólo imagináramos que todos los problemas citados tienen su origen en la falta de priorización en los asuntos escolares.

Nada ha cambiado en nuestra forma de pensar respecto a lo que pensaban nuestros padres. Uno o dos de las mamás y papás de los alumnos de cualquier salón de clases -de escuelas privadas o públicas- considerarían que la escuela es un lugar para aprender. El resto diría que la escuela es un lugar para hacer amigos, convivir, jugar. Si eres maestro, la escuela es un lugar que te permite trabajar.

En 2016 conocí a Andreas Schleicher. Él diseñó una prueba para saber si a los gobiernos les importa o no la educación. Mide las habilidades en matemática y qué tanto los jóvenes comprenden lo que leen o entienden de ciencias. En los más de 20 años que lleva haciendo la prueba, ha encontrado que en México se educa a todos igual sin apoyar a quienes les cuesta más trabajo aprender. Andreas afirma que, si México cambiara su enfoque sobre la educación, nuestra economía crecería el doble. Si lográramos que todos los alumnos de 15 años recibieran los aprendizajes mínimos necesarios, creceríamos hasta 4 veces más de lo que lo hacemos. Es otra forma de ver para qué sirve la escuela.

Schleicher responde a la pregunta sobre la finalidad de la escuela. El sistema educativo mexicano se caracteriza por su alto grado de exclusión: ni están todos, ni terminan la escuela, ni todos aprenden. Los números son fríos. De 10 niñas y niños que entran a primero de primaria, sólo tres terminan la preparatoria. Al momento de ser evaluados, sólo cuatro de 10 cuentan con los conocimientos mínimos indispensables.

Lo grave es que esta exclusión pasa desapercibida. Es fácil darse cuenta quiénes no continuaron estudiando porque ya no se inscribieron a la secundaria, o dejaron la prepa. Lo que es muy difícil de saber es sí los que siguieron en la escuela aprendieron algo o no. Los peores resultados se obtienen en las escuelas situadas en lugares con mayor índice de pobreza. Son escuelas pobres para pobres.

Si el sistema educativo excluye a niñas y niños, se les dificulta leer, odian las matemáticas (porque no las entienden), no le encuentran sentido a aprender. La energía y creatividad de los niños se van apagando, acumulan frustración y aburrimiento. La dificultad aumenta en cada grado escolar, pero el valor que se recibe a cambio disminuye. Lo que exige mayor esfuerzo, con menores resultados, difícilmente se sostiene.

¿Qué les podemos prometer a nuestros hijos? ¿Les emociona y apasiona lo que aprenden en la escuela? ¿Van a gusto a su escuela? Necesitamos cumplirles una única promesa: “Me comprometo a que aprendas”. Si no lo hacemos, no sólo seremos los villanos de su historia, nuestros hijos habrán aprendido a repetir una falsa promesa.

Que así sea.

Posdata

