La psicología del tiempo en la ciudad y la molestia que provocan los pasos peatonales

El automovilista se anotó un triunfo más. En días pasados fue retirado el paso peatonal a nivel de banqueta que se encontraba sobre la Avenida Camarón Sábalo, a la altura del hotel The Inn at Mazatlán.

Desde su construcción la ciudadanía estuvo inconforme. Se quejaban de que un tope tan alto hacía más lento el tráfico, que de por si ya es pesado en esa parte de la Zona Dorada.

Decían que no era necesario. Y desde un punto de vista técnico quizás tengan razón. Incluso la directora del Instituto Municipal de Planeación reconoció que el proyecto había sido mal concebido, pues en esa área ya existe un semáforo que posibilita el cruce a los peatones.

Pero desde una perspectiva psicosocial, la mera demolición del cruce peatonal, sin contemplar otras acciones compensatorias en beneficio de formas alternativas de movilidad, solo trae como resultado la validación de esa idea tan arraigada de que los problemas de circulación en la ciudad se solucionan quitando todos los obstáculos para el libre tránsito del automóvil.

Si el cruce peatonal estaba colocado en un mal lugar, el municipio debió retirarlo, no sin antes haber construido otros 50 pasos más en zonas donde sí son necesarios, como en los alrededores de escuelas, parques, plazas y hospitales.

Psicológicamente la ciudad nos orilla a estar a las carreras. Por eso, si hay algo que en verdad molesta a los automovilistas, es verse forzados a detener su marcha. Topes, semáforos, ciclistas, camiones haciendo paradas: todo es un obstáculo, porque el automovilista siempre tiene prisa.

La prisa es la ansiedad que provoca la espera. Es esa sensación de que el día no es suficiente para realizar toda la agenda de pendientes que se tienen encima. Es tener todo el día ocupado y no poder llegar a tiempo a ningún compromiso.

¿Pero por qué vivimos tan acelerados? Parece que no estamos dispuestos a hacer una pausa y reconocer que la vida no fluye a la velocidad que deseamos. ¿De dónde proviene esa desesperación?

El mundo moderno es paradójico. La tecnología ofrece la capacidad de realizar varias tareas de manera simultánea y con una rapidez extraordinaria, lo cual debería implicar una mayor disposición de tiempo libre, sin embargo, esto no ocurre así, por el contrario, mientras más poder tienes sobre el tiempo, más apresurado vives tus días.

¿Hace cuánto que no observas el cielo? Cuando eras niño te gustaba subir al techo para seguir la trayectoria de los aviones. Contubernio de paciencia y candidez. Te imaginabas estar a bordo del aeroplano y desde lo alto veías la ciudad desde una perspectiva desconocida. Regresabas a ti para mirar el trazo de las estelas, e intentabas entender el viento por la manera en que se desdibujan las nubes.

Sabías reconocer la hora en que anidaban los pájaros. A las 6 de la tarde cruzaban muy por arriba de tu cabeza un grupo de aves blancas en forma de flecha, y que su elegancia en el vuelo contrastaba con el alboroto de los chanates entrando y saliendo de los árboles en busca de refugio.

Cerrabas los ojos para tratar discernir y contabilizar uno por uno los ruidos que al intranquilo se le presentan como una maraña. Así concebiste la idea de que durante el invierno los sonidos son más nítidos porque el ambiente frío disipa la humedad, dejando un cielo abierto, sin interferencia, y por eso podías hasta escuchar el paso del tren a lo lejos, que te servía como el último murmullo antes de dormir.

Y ahora siempre estás ocupado. No llevas una vida autónoma. La prisa es la que por lo regular marca el ritmo. Detrás de ti tienes las horas empujándote la espalda para que avances.

Aún así crees tener todo bajo tu control. Descargas un aplicación con la que pides cena a domicilio; rastreas en tiempo real el paquete que pediste por mercadolibre; pones a doble velocidad la nueva serie de Netflix para ver en una sola noche la temporada completa; en las redes sociales saltas de contenido en contenido, pero nada merece tu atención.

De pronto, lo vertiginoso de una vida comandada por la tecnología se topa con las trabas de una multitud, que al igual que tú, todo lo quiere de manera inmediata. Pero la ciudad obliga a compartir. No estás de acuerdo.

El tráfico es tu peor pesadilla. No te permite avanzar. Estás atorado en un embotellamiento. Ansiedad y claustrofobia. El semáforo se pone en amarillo. Dudas si cruzar o no. Miras por el retrovisor, el auto que tienes detrás no piensa detenerse. Pisas el acelerador. Lograste pasar. Un alivio analgésico recorre todo tu cuerpo, pero la satisfacción dura poco, solo hasta que paras unos cuantos metros adelante forzado por un desgraciado cruce peatonal.