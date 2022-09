En los últimos tiempos se ha dudado si el hombre puede alcanzar lo verdadero, o debe conformarse con algo verosímil o verificable; pues, aunque no todo sea ficción, sí tiene visos de facción (de algo hecho o elaborado, y no simplemente captado), ya que no contamos con una reproducción de la realidad, sino con una representación.

El ser humano es un buscador de la verdad. Jesús, en el evangelio de Juan (8,32), expresó: “Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. Por tanto, la verdad conduce a vivir con libertad; de lo contrario, se permanece confinado en la mazmorra de la falsedad y del error. Sin embargo, no es fácil definir lo que es verdad (el mismo Jesús no respondió a ese cuestionamiento cuando estuvo frente a Pilato (Jn 18,38). La definición más elemental consiste en decir que es la adecuación, concordancia o correspondencia existente entre la realidad y la idea que tenemos en la mente. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha dudado si el hombre puede alcanzar lo verdadero, o debe conformarse con algo verosímil o verificable; pues, aunque no todo sea ficción, sí tiene visos de facción (de algo hecho o elaborado, y no simplemente captado), ya que no contamos con una reproducción de la realidad, sino con una representación. Desde hace tiempo, incluso, se habla de una “posverdad”, para significar que lo más importante no son los datos objetivos de la realidad sino las emociones que suscita o las creencias que se tienen, por lo que se puede distorsionar la realidad, pues la apariencia de verdad es más importante que la propia verdad. El filósofo Emanuel Kant ya presentía estos desfases epistemológicos, por lo que en una carta que escribió el 25 de abril de 1798, al obispo luterano Jacob Axelsson Lindblom, expresó su inquietud por alcanzar la verdad: “A tal fin y con la esperanza de alcanzar la puerta de la Verdad, tantas veces esquiva”. Y, con palabras que parecen actuales, señaló: “Un mundo alienado en el vértigo del exceso y la abundancia de información, pero escaso en Sabiduría”. ¿Busco la verdad?