“Dios ha muerto”._ F. Nietzsche.

Dejar de insistir es una opción viable y personal, es asumirse (con razón de injusticia) víctima de este sistema y aceptar sin resignación lo que esto significa, pero no es una opción para mí y espero que no lo sea para los pocos o muchos que se encuentren del otro lado de esta lectura, sé que tendremos nuestras diferencias en los días que vienen pero luchemos, los que sí quieren, por las causas comunes y enfrentémonos en argumentos cuando nos dividan, pero que la lucha no acabe. Defendamos nuestros ideales, nuestras ciudades y nuestras comunidades...

El pesimismo refiere a una actividad o creencia negativa sobre la vida, donde se tiende a ver el lado oscuro de las cosas y se espera lo peor. Es una perspectiva que puede enfocarse en la desesperanza, la tristeza y la falta de confianza en el futuro, esta actitud ha sido históricamente confundida con el nihilismo, una corriente filosófica que sostiene que la vida y el universo carecen de un propósito o significado intrínseco. Los nihilistas argumentan que no hay valores absolutos, verdades universales o trascendencia, y que cualquier sistema de creencias o moralidad es meramente una construcción humana sin fundamento objetivo.

Si bien ambas perspectivas pueden ser consideradas pesimistas, el nihilismo va más allá, negando incluso la existencia de cualquier valor o sentido de la realidad. Es importante destacar que no todos los pesimistas son nihilistas, pero los nihilistas cargan con una visión pesimista. Hago estas precisiones de contexto que me parecen importantes para distinguir algunos matices de lo que pretendo escribir a continuación, y es que fue bien interesante leer las reacciones que despertó mi columna de la semana pasada, si bien a mi parecer no tenía matices que yo pudiera pensar provocadores puesto que la escribí casi como un informe, desencadenó una serie de réplicas que tenían como hilo conductor la profunda actitud pesimista que tenemos respecto a la posibilidad de un cambio positivo en nuestro entorno político, social o económico, la desesperanza latente que tenemos hacia nuevas iniciativas y la brutal desconfianza en nuestras instituciones. Esta actitud no es, ni siquiera me atrevería a sugerirlo, espontánea o personal, es el resultado de un sistema que nos ha quedado a deber por muchos años, a algunos más que otros, y que sin duda cada reclamo o posición que se desprenda desde el pesimismo está más que fundamentada.

Sin embargo me parece que es fundamental que no dejemos de insistir, el pesimismo siempre es una opción, es una decisión personal, válida y comprensible al igual que el nihilismo, la diferencia entre una y otra es que la segunda, como cualquier corriente filosófica, demanda rigurosidad, por lo tanto a aquellas personas que se denominaron como nihilistas les diría que cuando Nietzsche escribió -Dios ha muerto- en su obra “Así habló Zaratustra”, no era una frase literal o teológica, sino una declaración simbólica, una invitación a buscar nuestro propio significado y crear nuestros propios valores en una realidad terrenal, un llamado a construir una nueva forma de pensamiento y ética basado en la vida de aquí y ahora, una invitación a hacernos responsables de las condiciones estructurales y materiales de las que somos todos corresponsables.

Con esto último me quedo, dejar de insistir es una opción viable y personal, es asumirse (con razón de injusticia) víctima de este sistema y aceptar sin resignación lo que esto significa, pero no es una opción para mí y espero que no lo sea para los pocos o muchos que se encuentren del otro lado de esta lectura, sé que tendremos nuestras diferencias en los días que vienen pero luchemos, los que sí quieren, por las causas comunes y enfrentémonos en argumentos cuando nos dividan, pero que la lucha no acabe. Defendamos nuestros ideales, nuestras ciudades y nuestras comunidades como aquel sentido que Sartre nos invitaba a descubrir, el sentido de nuestra mera existencia.

¿Qué causas te dan sentido? ¿Cuáles son los ideales que abrazas? ¿Qué valores prestan fuerza a tu propósito? Que el camino te dé respuestas, más preguntas y la lucha muchas satisfacciones.

Es cuanto.

Nos leemos pronto.