Es recurrente la alegoría del viaje para explicar el tránsito de la vida. Cada etapa se considera una estación, donde suben y bajan pasajeros que nos acompañarán mientras dura el viaje personal.

En cada estación se tiene una vivencia diferente; en algunas será una experiencia gozosa, mientras que en otras se considerará amarga o dolorosa. En alguna estación se detendrá el tren un poco más de tiempo; en cambio, en otras, parecerá volar hacia su destino final.

Hay quienes sentirán que su viaje terminó demasiado pronto, mientras que otras pensarán que ha sido largo; lo importante es que nadie pretenda que fue estéril, aburrido e inútil, por lo que deseé abandonar el tren antes de llegar a la estación correspondiente.

El psicólogo español Ramón Bayés cuenta actualmente con 92 años. En julio de 2020, cuando iba a cumplir 90, publicó un libro titulado Un largo viaje por la vida, donde escribió:

“Soy consciente de que me acerco, cada vez con mayor rapidez, al final de mi vida y de que mi cerebro, aunque cada vez con mayor lentitud y menor precisión, todavía funciona aceptablemente bien. A pesar de la creciente sordera, mi pérdida visual y un antiguo temblor en la mano derecha que me obliga a usar la izquierda para el uso de vasos y cucharas, me siento aún con el ánimo suficiente para intentar desvelar, aunque sólo sea un poco, cuál creo que es, en este momento concreto, el sentido o sinsentido de mi vida”.

Abandonar familia y personas queridas es siempre doloroso, por eso Bayés señaló: “A medida que voy acercándome a la estación terminal de la vida contemplo con creciente tristeza, desde la plataforma del último vagón, cómo huyen los brillantes raíles hacia un pasado irrecuperable”.

¿Me preparo para la última estación?