Es común escuchar comentarios acerca de las últimas palabras que pronunció un ser querido que ya partió de este mundo. Son palabras con un peso emocional tremendo, pues se trata de la última voluntad del ser amado, o de una expresión terminal que trascenderá en la memoria.

Abundan los chistes y anécdotas acerca de quién dice la última palabra en casa. De manera chusca se dice que el marido: “Lo que mi mujer diga o decida”.

Sin embargo, hoy, que ya se aproxima la Semana Santa, queremos atacar el tema con mayor seriedad. Debemos tener presente que se invita a reflexionar en las últimas siete palabras (en realidad son frases) que pronunció Jesús, ya que esos postreros vocablos adquieren una carga y dimensión muy especiales.

Benjamín Zander, en la conferencia TED a que hemos aludido en columnas anteriores, señaló: “Y ahora tengo una última reflexión, y es que realmente marca una diferencia aquello que decimos... Lo aprendí de una mujer que sobrevivió a Auschwitz”.

Añadió que la mujer tenía 15 años y su hermano 8: “Y me dijo, «Íbamos en el tren rumbo a Auschwitz y miré hacia abajo y vi que a mi hermano le faltaban los zapatos. Y le dije: «¿Eres tan tonto que ni siquiera puedes conservar tus cosas por el amor de Dios?»

Precisó: “Por desgracia, fue lo último que le dijo porque no volvió a verlo nunca. Él no sobrevivió. Y cuando salió de Auschwitz, hizo una promesa. Me dijo esto. Dijo: «Salí de Auschwitz a la vida e hice una promesa. Y la promesa fue, nunca diré nada que no pueda quedar como lo último que dije». ¿Podemos hacerlo? No. Y nos lastimaremos y lastimaremos. Pero es una posibilidad a adoptar en la vida.

¿Cuido mis palabras?